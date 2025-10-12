L'aventure ésotérique qui cartonne revient en librairie ! DanDaDan annonce la date de sortie du tome 20 avec une édition collector déjà disponible en précommande.

Il va envahir les rayons des librairies. DanDaDan, le manga phénomène de Yukinobu Tatsu, continue sa publication à un rythme soutenu. Le prochain volume va bientôt débarquer en France chez la branche édition de Crunchyroll. Les enquêtes et aventures paranormales de Ken et Momo reprendront bientôt dans le tome 20. Les fans vont d'ailleurs pouvoir le savourer avec d'autant plus de plaisir en craquant pour le collector tout juste annoncé.

DanDaDan dévoile un collector bien rempli pour le tome 20

C'est devenu l'un des animes les plus en vogue des plateformes de SVOD en 2024. DanDaDan a crevé l'écran avec une première saison franchement réussie, suivie de la saison 2 pas plus tard que cet été. Cependant, les vrais fans n'ont pas attendu l'adaptation pour découvrir l'œuvre de Yukinobu Tatsu. Avant d'être un carton à l'écran, l'œuvre rencontrait déjà un gros succès sur la plateforme Shōnen Jump+, où chaque nouveau chapitre est diffusé.

Dès lors, les lecteurs seront ravis de découvrir le tome 20 de DanDaDan, qui s'annonce enfin pour la France. Regroupant les chapitres 166 à 174, il sera proposé en édition standard, mais aussi dans une édition collector remplie de cadeau. En plus du livre à la jaquette réversible, celle-ci contiendra 1 ex-libris en noir et blanc, 5 nouvelles cartes holographiques à l'effigie de personnages adorés, ainsi qu'une paire de chaussettes jaune et violette décoré à l'image du manga.

Le tome 20 de DanDaDan sortira officiellement le 19 novembre 2025. Vous pourrez le retrouver dans les librairies spécialisées et les principaux revendeurs. Si le livre seul sera proposé au tarif habituel de 7,29 €, le collector s'affichera à 19,99 €. Si vous voulez être sûr de ne pas passer à côté de ce denier, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes :

Amazon pour 19,99 €

Cultura pour 19,99 €

E. Leclerc pour 19,99 € (ou 18,99 € avec retrait en magasin)

Fnac pour 19,99 € (ou 18,99 € avec retrait en magasin et Fnac+)

© Crunchyroll.