En attendant un retour déjà confirmé de la licence de CD Projekt RED en adaptation chez Netflix, Cyberpunk Edgerunners n'a pas encore dit son dernier mot. L'histoire racontée par Studio Trigger ouvre la porte à d'autres récits, et c'est justement l'une des surprises qui attend les fans bientôt. La seconde devrait quant à elle plaire aux amateurs de produits physiques. On vous partage tous les detes, chooms !

De nouveaux gigs pour Cyberpunk Edgerunners

Commençons par ce qui va sûrement le plus intéresser les fans de Cyberpunk Edgerunners, qui plus est disponible dès aujourd'hui : la sortie d'un manga préquel ! Sous-titré Madness, celui-ci s'intéresse à un personnage particulièrement apprécié du groupe de David Martinez : Rebecca, mais aussi son frère aux très grandes mains Pilar. Ce manga nous raconte donc leur histoire avant de devenir les Edgerunners que l'on connaît, dans des aventures à deux de... folie.

Cyberpunk Edgerunners Madness sera publié en différents épisodes chaque mois, le premier étant disponible dès aujourd'hui dans de nombreuses langues, dont le français. Chez nous, l'éditeur du manga est Panini France. L'édition anglaise sera publiée quant à elle par Dark Horse, tandis que c'est Kadokawa (que Sony entend pour rappel racheter) qui se charge de cela au Japon.

L'autre nouvelle relative à Cyberpunk Edgerunners devrait ravir les allérgiques au dématérialisé et aux plateformes de streaming. L'anime original va en effet quitter les frontières de Netflix pour se porter en édition physique Blu-Ray. Cela arrivera courant 2025 dans de nombreuses régions du monde, dont l'Europe. Pour plus d'informations autour de ces deux nouveautés relatives à l'anime créé par Studio Trigger en partenariat avec CD Projekt RED, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la franchise ou sur les différents comptes X.com du groupe, cités en source ci-dessous.

Voilà en tout cas de quoi aider les fans du studio polonais à patienter pour la suite du programme. À commencer par un The Witcher 4 qui s'est enfin officiellement présenté aux Game Awards 2024, avec cette fois Ciri comme personnage que nous incarnerons ! Viendra ensuite (mais beaucoup, beaucoup plus tard) un certain Cyberpunk 2.

Sources : CD Projekt RED Japan sur X.com ; Cyberpunk Edgerunners sur X.com ; Cyberpunk.net