Cyberpunk Edgerunners continue de faire des petits, en attendant une nouvelle série dans l'univers de la dernière licence dystopique de CD Projekt RED, toujours sur Netflix, mais sans date de sortie encore fixée. D'ici là, de nouveaux produits dérivés se sont récemment dévoilés, qui risquent de beaucoup plaire aux fans des aventures de David, Lucy et le reste de la bande de Edgerunners.

Cyberpunk Edgerunners annonce de nouveaux threads preemos

Après un manga prequel dévoilé en décembre dernier et s'intéressant à Rebecca, un personnage secondaire particulièrement apprécié de Cyberpunk Edgerunners, la série d'animation phare de Netflix et Studio Trigger se fend de l'annonce de nouveaux produits dérivés. Dans le futur dystopique de Night City, le style fait tout, et voici donc venir des vêtements aux couleurs de la série. Via un partenariat avec Insert Coin, le compte X.com officiel de la série présente donc une collection de t-shirts et une veste en édition limitée.

Nous avons notamment droit à la fameuse veste jaune de David Martinez, personnage principal de Cyberpunk Edgerunners. On trouve aussi deux t-shirts mettant en avant Lucy, sa compagne, et Rebecca, précédemment mentionnée. Ceux-ci rejoignent ainsi d'autres vêtements et produits dérivés aux couleurs de Cyberpunk 2077. Ils ne sont actuellement disponibles qu'en pré-commande, aux prix respectifs de 148,74 euros pour la veste de David, 24,78 euros pour le t-shirt Lucy, et 29,74 euros pour le t-shirt Rebecca.

Si ces nouveaux threads Cyberpunk Edgerunners vous intéressent, rendez-vous donc sur le site officiel d'Insert Coin pour tenter de sécuriser le vôtre. Puisqu'il s'agit d'une édition limitée, elle pourrait en effet partir très vite. Une manière comme une autre de replonger dans cet univers, en attendant la nouvelle série d'animation à venir sur Netflix, mais forcément avec une nouvelle histoire et d'autres personnages qu'on espère tout aussi marquants.

Source : Edgerunners sur X.com ; Insert Coin