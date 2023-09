La nostalgie est un sentiment très fort chez l'être humain, une réalité que les studios et les plateformes de streaming ont bien comprise. Preuve en est, la multitude de suites que nous avons eu l'occasion de voir depuis de nombreuses années. Même des chefs-d'œuvre des années 80 comme L'Arme Fatale vont avoir droit à un nouvel épisode dans les années à venir. Côté reboot, on est aussi bien servi, bien que tous ne soient pas couronnés de succès, comme le S.O.S Fantôme de 2016 du réalisateur Paul Feig. Justement, en parlant des films d'enfance gâchés, le public a quelques appréhensions concernant Spy Kids : Armageddon de Netflix, un long métrage dont on peut d'ailleurs découvrir un tout nouveau trailer tout chaud.

Spy Kids, de retour sur Netflix

Mais avant toute chose, revenons un peu sur l'historique de la franchise. La série Spy Kids est une série de films d'action-aventure créée par Robert Rodriguez, mettant en scène une famille d'espions. Le premier film nous présente les frères et sœurs Carmen et Juni Cortez qui découvrent que leurs parents sont des espions secrets. Dès lors, ils sont emportés dans un tourbillon d'aventures. D'un côté, il y a des scènes d'action grandiloquentes et, de l'autre, un humour assez cocasse comme seul sait le faire Rodriguez. À travers les suites, les enfants Cortez, désormais agents pour une organisation d'espions juniors, explorent une île mystérieuse, naviguent dans un monde virtuel de jeu vidéo et luttent contre le méchant Timekeeper. Chaque film de la série met l'accent sur l'importance de la famille, le tout sur un fond humoristique. Pour beaucoup, ce sont des films très marquants.

Il n'en fallait pas plus pour que les pontes de Netflix se réveillent un matin avec l'idée de présenter un reboot. Car après tout, pourquoi ne pas continuer à surfer sur la nostalgie des gens tout en tentant d'attirer un nouveau public ? C'est l'occasion parfaite avec un reboot. Il faut bien admettre que quand la franchise est forte, cela a tendance à marcher... On pense notamment à Godzilla, la Planète des Singes, Mad Max ou encore Tomb Raider. Quand ça touche à l'enfance ou au culte, le public est généralement au rendez-vous. D'autant plus ici, la différence majeure est que c'est le réalisateur initial qui souhaite s'en charger, un peu comme ce que veut faire James Cameron avec Terminator : essayer de proposer du neuf tout en gardant les fondamentaux. Un gage de qualité ?

Un nouveau trailer pour amadouer le chaland

À juste titre, les inquiétudes sont palpables face à ce reboot Netflix attendu pour le 22 septembre prochain. L'univers originel a l'air d'être fidèlement repris, introduisant de jeunes acteurs prometteurs. Mais les fans ont déjà un peu peur de la surexploitation des fonds verts. Il suffit de jeter un œil à la deuxième partie du trailer pour s'en rendre compte : un large segment semble se situer dans un univers virtuel avec tout ce que cela implique. Idem pour le nouveau casting. Ici, nous découvrons une nouvelle génération avec une famille renouvelée, incarnée par Zachary Levi (connu pour Chuck) et Gina Rodriguez (de Jane The Virgin), épaulés par les jeunes Everly Carganilla (vue dans Yes Day) et Connor Esterson (de Chad) dans les rôles des enfants. Certains ont du mal à l'accepter

Comme on pouvait s'en douter, l'accueil est pour le moment assez mitigé, pour ne pas dire assez froid. On peut déjà lire sur YouTube des commentaires du genre "Netflix ne déçoit jamais dans la déception" ou encore tout simplement "nope". Certains vont plus loin en expliquant "J'ai un peu l'impression d'avoir regardé tout le film rien qu'en regardant cette bande-annonce". Malgré tout, certains sont quand même assez enthousiastes et on sent que la nostalgie y joue pour beaucoup : "Si j'avais 8 ans et que j'avais pu regarder ça, cela aurait perfectionné mon enfance." Qu'elle soit empreinte de qualité ou non, il est indéniable que la nostalgie influencera grandement les avis, certains spectateurs pouvant être éblouis par ce sentiment puissant. Cela fonctionne de la même manière dans le monde du jeu vidéo (Crash Bandicoot, Spyro, etc).

De votre côté, que pensez-vous de ce nouveau trailer de Spy Kids ? Une petite appréhension ou au contraire une certaine forme d'excitation ?