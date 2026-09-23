L'un des anime qui a marqué l'année 2026 de Crunchyroll fait une grande annonce. Une saison 2 va officiellement voir le jour et elle est déjà en production.

Après Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa voit une autre de ses œuvres rencontrer un beau succès. Tsugai (黄泉のツガイ), aussi baptisé Deamons of the Shadow Realm, va officiellement avoir droit à une saison 2. L'annonce est tombée juste après la diffusion du dernier épisode de la saison 1, notamment sur Crunchyroll, le week-end dernier. Les choses deviennent vraiment sérieuses pour

Une saison 2 pour cet anime qui vu le jour cette année sur Crunchyroll

Au printemps dernier, le monde des otakus retenait son souffle pour la sortie d'un anime très attendu. Nouvelle adaptation d'une œuvre de Hiromu Arakawa, la mangaka derrière le chef-d'œuvre Fullmetal Alchemist mais aussi d'autres titres reconnus tels que Silver Spoon ou The Heroic Legend of Arslân, Tsugai Deamons of the Shadow Realm était évidemment attendu au tournant. Après le final de la saison 1 sur Crunchyroll le 24 septembre dernier, on peut dire que le public était globalement conquis.

Beaucoup seront donc ravis d'apprendre que dans la foulée de cette diffusion, Aniplex et le studio Bones ont officiellement confirmé que Tsugai aurait droit à une saison 2. Elle est déjà en production et un teaser d'annonce ainsi qu'un visuel ont même été dévoilés. On retrouvera donc prochainement les jumeaux Yuru et Asa sur Crunchyroll.

Avant de retrouver Tsugai saison 2 sur Crunchyroll, on peut déjà sentir l'excitation du public dans les commentaires de la vidéo d'annonce. Certains rebondissent sur la fin du dernier épisode, soulignant que la série « ne pouvait pas s'arrêter là ». Un autre message montre déjà l'attachement à cet univers, un internaute expliquant que la nouvelle le réjouit car « c'est son anime préféré du moment ». Un autre encore fait déjà des plans pour patienter, prévoyant de « tout relire » d'ici à la sortie. Justement, quand la suite va-t-elle arriver ?

Quand sortira la saison 2 de Tsugai ?

C'est encore la grande inconnue de cette annonce. Si Tsugai aura officiellement droit à une suite, aucun calendrier n'a été avancé pour le moment. On ignore donc la date de sortie de la saison 2. On s'attend en tout cas à ce qu'elle soit disponible au lancement sur Crunchyroll.

De quoi parle l'anime Tsugai - Daemons of the Shadow Realm ?

Plus qu'un anime à suivre sur Crunchyroll, Tsugai est un manga shonen d'Hiromu Arakawa. On y suit l'histoire de jumeaux vivants dans une montagne isolée, jusqu'au jour où un événement vient remettre en cause toutes leurs considérations. Les enfants de la prophétie se découvrent des pouvoirs étonnants et des liens avec des forces ancestrales qui vont rebattre les cartes de leur destin et de celui du monde.