Le 5 août 2024, My Hero Academia arrivait à son terme après 10 ans de parution et 430 chapitres. Une fin que les amateurs d’anime ont pu découvrir à leur tour le 13 décembre 2025, au terme d’un épisode qui marquera les esprits, pour le meilleur comme pour le pire. On aurait pu penser que les aventures de Deku et ses camarades de classe sur nos écrans s’arrêteraient là, mais Crunchyroll et le studio Bones avaient encore une dernière surprise pour les fans et elle se dévoile enfin.

My Hero Academia de retour avec un épisode surprise

Plusieurs mois après la fin de MHA sur petit écran, les fans de la série animée pourront ainsi retrouver Deku et ses amis lors de leurs parcours d’adultes le temps d’un épisode spécial. Diffusé le 2 mai sur Crunchyroll, ce petit bonus surprise se situera huit ans après la conclusion de l’histoire principale et la fin de la guerre finale, racontées dans l’épisode 11 de la saison 8 de My Hero Academia. Le Studio Bones, toujours à l'œuvre, tempère toutefois les attentes : il ne s’agira aucunement d’une amorce à une éventuelle neuvième saison, mais simplement d’une adaptation du chapitre 431 du manga. En d’autres termes, l’épilogue qui avait été publié quelques semaines après que le manga ne soit arrivé à son terme.

Les fans de My Hero Academia pourront donc découvrir le quotidien de leurs élèves favoris huit ans après le combat final épique. Désormais adultes, ils doivent gérer leurs nouvelles responsabilités, la nostalgie du passé et tous les doutes auxquels les grandes personnes et les héros font face tôt ou tard. Un petit cadeau que les lecteurs, comme les spectateurs, seront assurément apprécier, en attendant de découvrir les plans futurs autour de la licence My Hero Academia. Rappelons en effet que le manga sera adapté dans un film live-action par Netflix et le réalisateur Shinsuke Sato, dont on est sans nouvelles depuis son annonce en 2018 déjà. D’ici là, le rendez-vous est donc donné au 2 mai sur Crunchyroll pour cet épisode « More » de My Hero Academia, qui aura une durée similaire à tous ceux de la série.

Source : Crunchyroll