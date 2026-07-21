Cet été, vous pouvez compter sur Crunchyroll pour avoir votre dose d'anime. Après un mois de juillet bien rempli, deux séries sont déjà confirmées pour le mois d'août 2026.

D'autres nouveautés arrivent en août 2026 sur Crunchyroll. En plus de toutes les diffusions simulcast en cours cet été, deux séries s'annoncent pour le mois prochain : ReZero pour la fin de la saison 4 et la saison 3 de Link Click. Le service de streaming spécialisé dans les anime a déjà donné la date de sortie, c'est le moment de voir le calendrier et de vous rappeler quels sont les rendez-vous du catalogue à ne pas manquer.

ReZero et Link Click de retour en août 2026 sur Crunchyroll

Les premières nouveautés de Crunchyroll sont confirmées pour le mois d'août. Le service de streaming va ajouter deux suites très attendues parmi ses séries. Pour l'heure, toutes deux ne seront diffusées qu'en version originale, donc pas de VF à la sortie. Cela dit, les aficionados de vo peuvent déjà sortir leur agenda, car on a les dates :

12 AOÛT : ReZero | saison 4, cour 2

14 AOÛT : Link Click | saison 3



D'une part, les fans d'isekai vont enfin découvrir la fin de la saison 4 de ReZero Starting Life in Another World. Les 8 épisodes du cour 2 sortiront chaque mercredi sur Crunchyroll, du 12 août au 30 septembre 2026. Ainsi, l'anime va poursuivre son exploration des arcs “The Loss” et “The Recapture”, avec un Subaru tourmenté mais prêt à relever les défis sur sa route.

De l'autre côté, Crunchyroll fait revenir le seinen chinois Link Click dès la mi-août 2026. Ce sera l'occasion pour les fans de découvrir une nouvelle enquête surnaturelle avec Cheng Xiaoshi et Lu Guang. Et si vous n'avez pas encore entendu parler de cette série, c'est le moment de vous y mettre. On y suit deux personnages capables de remonter dans le temps à travers des photos, sauf que leurs actes ont des conséquences sur le présent. Une aventure mature et pleine de rebondissements à découvrir, donc !



© White Fox / Studio LAN.

Les anime en simulcast à ne pas manquer cet été

Si le programme du mois d'août nous réserve assurément d'autres surprises, vous pouvez continuer à suivre les anime toujours en cours de diffusion en simulcast. Crunchyroll diffuse actuellement plusieurs titres importants. Parmi les nouveautés à découvrir, on ne peut pas passer à côté de Jaadugar, la légende de Fatima, la nouvelle série événement de Science Saru (DanDaDan). La saison 3 de Grand Blue a aussi débuté, c'est l'anime idéal pour l'été. Et c'est sans compter les valeurs sûres comme Tsugai, Moi quand je me réincarne en Slime ou One Piece Heroines. Vous avez de quoi faire en streaming !