Les Carnets de l'Apothicaire saison 3 se dévoile en image dans un trailer qui dévoile la nouvelle intrigue pour le cour 1. Une aperçu qui donne envie à un mois et demi de la sortie.

En octobre prochain, le public retrouvera Les Carnets de l'Apothicaire avec une saison 3 très attendue. Série à succès de Crunchyroll depuis 2023, l'adaptation des romans de Natsu Hyūga n'a pas fini de vous surprendre. Une nouvelle enquête à la cour s'apprête à démarrer pour Mao Mao. On en apprend justement davantage dans le trailer fraîchement dévoilé.

Les Carnets de l'Apothicaire saison 3 introduit une femme immortelle

Véritable succès sous toutes les formes, Les Carnets de l'Apothicaire saison 3 sera un des rendez-vous à ne pas manquer cet automne sur Crunchyroll. La série reprendra en simulcast après plus d'un an d'attente d'ici à un mois et demi. Les fans sont évidemment pressés de retrouver Mao Mao et Jinshi. D'autant que ces derniers vont être confrontés à une nouvelle enquête, et ce, alors que le Royaume doit faire face à une nuée d'insectes.

En effet, le trailer de la saison 3 des Carnets de l'apothicaire donne un premier aperçu de l'intrigue qui va chambouler la cour. Jinshi évoque une certaine « femme immortelle », sur laquelle Mao Mao devrait évidemment tenter de faire la lumière. La nouvelle vague d'épisode va d'ailleurs introduire le personnage de Reina Ueda, visible à 1min11 dans la bande-annonce. Il s'agit d'une femme à la peau très blanche qui risque d'éveiller quelques soupçons. Et compte tenu de ces images, on sent déjà que TOHO et OLM nous réserve une production à la hauteur de la réputation de la série.

TOHO et OLM on déjà dévoilé la date de sortie de la saison 3 des Carnets de l'apothicaire sur Crunchyroll. Ou, plus exactement, les dates de sortie. Car la suite de l'anime se divisera en deux cours. Le premier sera disponible en streaming dès l'automne prochain, tandis que le second arrivera au printemps 2027 :

Cour 1 (12 épisodes) : 2 octobre 2026

(12 épisodes) : 2 octobre 2026 Cour 2 : avril 2027