Crunchyroll était présent lors de l'AnimagiC 2026 pour une conférence riche en annonces. La plateforme de SVOD spécialisée dans l'animation japonaise a dévoilé 6 nouvelles séries à venir dans les prochains mois.

Le calendrier de Crunchyroll s'enrichit d'un tas de nouvelles séries. Le service de streaming a profité de l'AnimagiC 2026 du 31 juillet au 2 août pour tenir sa propre conférence. Il a alors pu dévoiler jusqu'à 6 nouveaux anime qui rejoindront son catalogue entre octobre prochain et début 2027. Presque tous les titres sont inédits, à l'exception de deux suites, dont la saison 3 de Shangri-La Frontier.

Crunchyroll annonce 4 nouveaux anime en octobre 2026

À chaque nouvelle convention, on se demande quelles nouveautés Crunchyroll va sortir de son chapeau. En juin dernier, la plateforme de SVOD avait déjà fait de belles annonces. Elle réitère donc lors du dernier grand rendez-vous des amateurs d'anime avec en tout six annonces, dont 4 attendues dès le mois d'octobre :

FX Fighter Kurumi Chan – une étudiante se lance dans le monde du trading, à ses risques et périls.

– une étudiante se lance dans le monde du trading, à ses risques et périls. The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II – un jeune et puissant sorcier roturier intègre une école de magie de la haute.

– un jeune et puissant sorcier roturier intègre une école de magie de la haute. The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life – un mage retire tous les pouvoirs qu'il a attribués à sa guilde après en avoir été renvoyé.

– un mage retire tous les pouvoirs qu'il a attribués à sa guilde après en avoir été renvoyé. Uncle's Obsession With Cute Things – comédie sur un homme classe et respecté qui cache son côté otomen.

Beaucoup de fantasy au programme pour le mois d'octobre sur Crunchyroll. Ces 4 séries rejoindront notamment l'isekai de science-fiction Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!, déjà annoncé sur Crunchyroll. Le même mois, nous retrouverons aussi Firefly Wedding (Les Noces des Lucioles), Overgeared et, surtout, le début de la saison 3 des Carnets de l'apothicaire.

Une suite et une nouvelle série également confirmées en 2027

Les annonces ne s'arrêtent pas là. Nous savons déjà que la saison 2 de The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat arrivera dans le courant de l'année prochaine. Mais, l'AnimagiC a été l'occasion pour Crunchyroll de prévoir deux nouvelles séries dès début 2027, dont une suite très attendue :

Janvier 2027 : Shangri-La Frontier | saison 3 – une aventure épisode dans un jeu vidéo en VR de fantasy plus qu'immersif.

Début 2027 : Eleceed – un lycéen et un agent secret bloqué dans le corps d'un chat luttent contre les forces du mal.

