Quand on parle d'animation japonaise, Crunchyroll est la référence en termes de plateforme de SVOD. Si elle tend a mettre de plus en plus en avant des séries rétro, dont le concurrent français ADN a fait sa marque de fabrique, elle s'est imposée par un catalogue faisant la part belle aux toutes dernières nouveautés.

Ainsi, Crunchyroll est devenu la maison de tous les otakus avident d'anime. On y retrouve les principales licences qui cartonnent au pays du soleil levant, à l'instar de Kaiju n°8, Jujutsu Kaisen ou encore Blue Lock. Mais c'est une autre œuvre phénomène qui a fait un retour très attendu hier soir, marquant l'un des grands moments du calendrier 2024.

Une nouvelle saison démoniaque sur Crunchyroll

La fièvre Demon Slayer — Kimetsu no Yaiba reprend de plus belle avec une nouvelle saison était évidemment très attendu ! L'anime réalisé par le studio ufotable revient sur Crunchyroll avec l'arc de “Hashira Geiko” (“L'Entraînement des Piliers”). Au programme, de nouveaux défis pour Tanjirō et ses compagnons dans un esprit très shōnen nekketsu.

Le premier épisode est enfin sorti hier soir à 20h45 sur la plateforme orangée. Intitulé “Pour vaincre Kibutsuji Muzan”, cet épisode est d'une durée peu commune pour une série d'animation. De fait, il dure 48min, pour toujours plus de spectacle et de tension. Pour le moment, il n'est disponible qu'en VOSTFR. La version française, quant à elle, arrivera bien mais a posteriori.

Bien que Crunchyroll ne soit pas explicite à propos du rythme de sortie, il semblerait que les prochains épisodes arrivent à raison d'un épisode par semaine, toujours le dimanche mais à 19h45 cette fois-ci. Ainsi, l'épisode 2, “La souffrance de Tomioka Giyû, pilier de l'eau”, sortira le 19 mai prochain. On s'attend à plus d'une dizaine d'épisodes en tout, accessibles aux abonnés Premium de la plateforme.

Toutefois, il y a un hic pour certains abonnés. De fait, dans les commentaires sur la page annonçant l'horaire de sortie, plusieurs internautes font remarquer que malgré leur abonnement premium ils n'ont pas accès à l'épisode. Le point commun entre eux ? Ils résident à la Réunion. Malheureusement, les territoires d'Outre-mer ne profitent pas du même catalogue que les métropolitains. Crunchyroll n'a pas encore réagi aux commentaires des fans.