L'un des isekai star de Crunchyroll vient de faire une grande annonce. La suite de l'anime se prépare officiellement et nous donne un premier aperçu avec un visuel de la prochaine saison.

Les fans d'isekai vont retrouver ReZero pour une saison 5 sur Crunchyroll, c'est dit ! L'anime réalisé par le studio White Fox vient tout juste d'officialiser la suite à l'occasion de l'événement anniversaire de ses 10 ans. C'est donc une belle nouvelle pour le public qui découvre un premier aperçu des prochains épisodes avec un visuel étonnamment paisible quand on connaît l'histoire.

Crunchyroll voit l'un de ses meilleurs isekai annoncer sa nouvelle saison

Le catalogue de Crunchyroll regorge d'isekai en tous genres, on doit bien le dire. Cela dit, il y a tout de même quelques titres qui sortent du lot. C'est notamment le cas de ReZero Starting Life in Another World, dont l'anime poursuit le succès du manga de Tappei Nagtasuki depuis 10 ans maintenant.

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, un événement a justement été organisé le week-end dernier. Les fans ont ainsi pu vivre une belle rétrospective de l'anime, mais aussi assister à de belles annonces. L'une des plus attendues s'est justement confirmée, à savoir que ReZero revient pour une saison 5. L'isekai de Crunchyroll en a même dévoilé un premier visuel.

© White Fox

Quand sortira ReZero saison 5 ?

Pour l'heure, il est encore trop pour parler du calendrier de sortie de ReZero saison 5. En effet, le studio White Fox n'a pas donné plus de détails pour la suite. On ignore même si le dernier réalisateur de la série, Masahiro Shinohara, rempile après avoir dirigé la saison 3 et la saison 4.

Pour autant, on a bien une hypothèse sur la sortie de ReZero saison 5. Alors qu'il avait fallu attendre 4 ans entre la première et deuxième saison, puis tout autant avant la saison 3, la quatrième, elle, est arrivée beaucoup plus vite. Un an plus tard exactement, soit cette année. On a donc bon espoir que la suite de l'anime débarque dès 2027 sur Crunchyroll, même si cela doit évidemment être confirmé.