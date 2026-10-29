Crunchyroll fait une nouvelle annonce pour 2027. La plateforme de SVOD accueillera la saison 3 de Mashle Magic and Muscles dès le mois de janvier prochain.

Crunchyroll continue de dévoiler son line-up de 2027. Vous pourrez retrouver Mashle saison 3 sur la plateforme spécialisée dans trois mois, c'est désormais officiel. Cela vous laisse le temps de découvrir les deux premières saisons si vous ne connaissez pas encore l'adaptation du manga d'Hajime Komoto. Les 24 épisodes sont dispo dans le catalogue.

Mashle saison 3 dévoile un premier aperçu avant sa sortie sur Crunchyroll

Titre emblématique du Weekly Shōnen Jump au début des années 2020, Mashle a droit à son adaptation depuis 2022, notamment sur Crunchyroll. Il faut dire que l'histoire du jeune Mash ne laisse pas indifférent. Le manga et l'anime raconte comment ce jeune passionné de musculation né sans pouvoir magique dans un monde où tout le monde est censé utiliser la magie tente de montrer qu'il vaut autant qu'un autre.

Dès lors, la saison 3 de Mashle est vraiment attendue sur Crunchyroll. Et ça tombe bien, car après 3 ans d'attente, les fans vont enfin retrouver leur héros hors du commun sur la plateforme. Le studio A-1 Pictures (Fairy Tail, Black Butler) vient de dévoiler un premier aperçu qui témoigne d'une animation d'une animation toujours aussi soignée, mais révèle aussi la fenêtre de sortie.

Quand sera dispo la saison 3 de Mashle ?

On va en voir du A-1 Pictures l'année prochaine ! Après avoir révélé que l'anime Bless sortirait au mois de janvier, on découvre donc que la saison 3 de Mashle démarrera elle aussi en janvier 2027. On comprend que le programme de Crunchyroll va être bien rempli dès le début de l'année prochaine. Entre nouveautés et suites attendues, vous allez avoir de quoi faire.

On peut aussi ajouter que Mashle saison 3 semble suivre le même planning que pour la saison 2. Ainsi, si cette nouvelle partie comprend elle aussi 12 épisodes, on peut s'attendre à suivre les aventures de Mash de janvier à mars 2027 sur Crunchyroll.