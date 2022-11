L’Attaque des Titans reviendra prochainement sur petit écran avec sa conclusion. A cette occasion, Hajime Isayama, le créateur du manga, part à la rencontre de ses fans occidentaux. Avant de faire un crochet au Festival international de la BD d’Angoulême l’année prochaine, le mangaka a commencé sa tournée à l’Anime NYC.

Voici le personnage préféré du créateur de l'Attaque des Titans

Hajime Isayama s’est entretenu avec les fans. Le créateur de l’Attaque des Titans s’est d’ailleurs excusé sur la fin du manga, qui avait déçu certains fans. L’auteur a admis avoir été dans une passe difficile au moment de son écriture, d’où l’épilogue qui est sorti quelques mois plus tard pour mieux conclure l’arc d’un des personnages principaux. En parlant de héros du manga à succès, Isayama a dévoilé quel était celui qu'il préférait. Ce n’est ni Eren, ni Livai, ni Mikasa.

Le personnage de L'Attaque des Titans qu’il affectionne le plus n’est autre que Jean Kirschtein, le membre du Bataillon d'exploration qui se distinguera par son sens de la camaraderie, son pragmatisme et son évolution constante. Pas de surprise pour les fans de l'œuvre qui suivent scrupuleusement l’actualité de SnK, puisque le mangaka s’était déjà confessé sur le sujet il y a quelques années. Il avait plus tard cité le nom de Reiner Braun, mais aussi d’Historia. Maintenant ça a le mérite d’être clair. En revanche, on a pu découvrir quelles sont ses séries préférées. On retrouve Better Call Saul (Breaking Bad) ou encore House of the Dragons, le préquel de Game of Thrones.

On rappelle, que vous pourrez partir à la rencontre de Hajime Isayama du 26 au 29 janvier 2023 à l'occasion de la 50e édition Festival International de la BD d'Angoulême. Dans l'actualité, la dernière saison de l'anime l'Attaque des Titans sera disponible dans le courant 2023. Elle adaptera les ultimes chapitres du manga, jusqu'à sa conclusion.