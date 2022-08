La première bande-annonce officielle de l’anime de Chainsaw Man vient de tomber. Pas de censure, ce sera aussi gore et violent que l'œuvre d’origine.

Après Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man est le nouveau manga phare du Weekly Shōnen Jump. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il soit à son tour adapté en anime. Les studios MAPPA et Crunchyroll viennent de dévoiler la première bande-annonce et ça s’annonce aussi sanglant qu’épique !

Un trailer explosif pour l'anime de Chainsaw Man

C’est l’un des phénomènes du moment : Chainsaw Man. Figurant parmi le top 10 des mangas les plus vendus au Japon l’an passé, avec quelque 15 millions de copies vendues au total, l’œuvre de Tatsuki Fujimoto va imiter de nombreux classiques en passant par la case adaptation. L’anime de MAPPA arrivera dès le mois d’octobre sur Crunchyroll. Et ça tombe bien, le nouveau paradis de l’animation japonaise a tenu une conférence pour dévoiler un trailer de la saison 1 de Chainsaw Man. Les producteurs n’avaient pas menti, il n’y aura visiblement pas de grosse censure. Ce sera aussi sanglant, violent et gore que le manga ! Rappelons que toutes les scènes d’action seront rythmées par les compositions de Kensuke Ushio (Devilman CryBaby, A Silent Voice).

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du manga, Chainsaw Man raconte l’histoire de la lutte des humains contre les démons. Rejeté par la société, Denji fusionne avec Pochita, un démon tronçonneuse d’apparence tout mignon mais terriblement redoutable. Le duo de chasseurs de démon va alors partir affronter les pires démons au sein d'une organisation officielle qui cache quelques secrets.