Crunchyroll fait encore le plein de nouveautés ! Le mois de juillet va clairement être rempli de belles séries sur la plateforme de SVOD dédiées aux anime et à la japanimation. Et si elle a notamment fait sa renommée en rendant accessible des programmes à succès, comme Demon Slayer et Blue Lock, elle n'oublie pas son public de grands nostalgiques qui aime vibrer avec les titres qui ont marqué sa jeunesse.

Ainsi, aux côtés de sorties inédites, Crunchyroll propose des titres cultes. C'est le cas de ces deux nouvelles séries, deux suites d'une franchise absolument légendaire. Alors, sortez vous agenda, car ça arrive très bientôt ! Et, on peut vous l'assurer, vous allez aimer ce que vous allez voir.

Double dose de culte sur Crunchyroll

Elle n'aura pas eu l'exclusivité de cette franchise, mais elle rattrape doucement et sûrement son retard relatif. Après ADN, Crunchyroll ajoute progressivement les différentes séries Dragon Ball à son catalogue. Ainsi, après la jeunesse de Goku, l'intégral de DBZ vient d'arriver en VO et en VF sur la plateforme. Mais, ce n'est pas tout ! La suite se prépare en force.

On savait que ce n'était plus qu'une question de temps avant de les trouver dans le catalogue, mais on ne s'attendait pas à les découvrir à la suite. Dragon Ball Super et Dragon Ball GT seront tous les deux disponibles sur Crunchyroll ce mois-ci. La première série arrivera le 12 juillet, puis viendra le tour de la seconde le 26.

Dragon Ball Super, ça raconte quoi ?

Dragon Ball Super n'est autre que la nouvelle suite de l'œuvre-phare de feu Akira Toriyama. Prenant place quelques années après la fin de Dragon Ball Z (ou de Dragon Ball tout court si on parle du manga), Goku et ses amis connaissent un temps de paix inespéré... jusqu'à l'anniversaire de Bulma. Ce jour-là, une mystérieuse divinité fait son apparition, provoquant un nouveau bouleversement dans la vie de nos héros.

Goku s'enthousiasme de pouvoir de nouveau affronter des ennemis qui vont le pousser toujours plus dans ses retranchements. Toujours accompagnés de ses camarades de la première heure, il va enchaîner les combats et dévoiler une force encore insoupçonnée. Le super saiyan en lui n'a donc pas fini de nous surprendre !

Souvent raillé pour des animations au rabais, DBS a tout même le mérite d'apporter un vent de fraîcheur sur la franchise. Proposant de nouvelles transformations déjà iconiques, l'anime parlera aussi aux plus anciens en faisant revenir des ennemis cultes de Goku, tels que Freezer. En parallèle, de nombreux films Dragon Ball Super sont aussi l'occasion de prolonger l'expérience pour un plaisir plus intense.

Dragon Ball GT arrive aussi sur Crunchyroll

Dragon Ball GT, c'est la première suite de DBZ. Non tirée du manga, elle mélange pourtant divers éléments qui parleront aux fans de la première heure, à commencer par un très jeune Goku. De fait, dans ce sequel qui prend place quelques années après la défaite de Boo, notre héros est victime d'un sort qui le rajeunit drastiquement. Mais ce n'est pas là le seul problème : la Terre est de nouveau menacée de la destruction.

Plus futuristique et plus sérieux pas endroits, DBGT n'était pas forcément très apprécié à ses débuts. Mais, aujourd'hui, il retrouve une place de choix dans le cœur des fans. L'aventure du trio formé par Goku, Pan et Trunks se distingue des autres aventures de Dragon Ball. Mais, là où l'anime a sûrement le plus marqué, c'est à nouveau au travers de ses transformations aussi épiques qu'étonnantes.