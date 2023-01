Pour sa toute première fois en Europe, à l'occasion du Festival de Bande Dessinée d'Angoulême (qui a récompensé Riad Sattouf, l'auteur de L'Arabe du futur ou de Pascal Brutal, du Grand Prix 2023), le mangaka Hajime Isayama était l'invité de la matinale de France Inter. Interviewé par Léa Salamé, l'auteur a confirmé que L'Attaque des Titans n'aura pas de suite, le manga étant déjà terminé, et alors que l'adaptation animée fait trainer sa conclusion. En effet, alors qu'on pensait que la dernière partie de la saison 4 de L'Attaque des Titans, attendue pour le 4 mars 2023 sur Crunchyroll, offrirait le dénouement d'un des plus importants et populaires animés de ces dernières années, pour avoir la fin, la vraie, il faudra encore patienter.

Pas de suite à L'Attaque des Titans

Au micro de France Inter, Hajime Isayama a donc bien confirmé que concernant le manga, c'était bel et bien terminé :

Une suite, c'est impossible. C'est une œuvre qui est complètement terminée.

L'auteur aux 100 millions d'exemplaires de L'Attaque des Titans vendus dans le monde, dont 6 millions en France, est également revenu sur son enfance isolée dans les montagnes, lui qui se sentait comme insulaire, et avait peur que des monstres apparaissent. Il est également revenu sur son rapport au succès, une surprise pour le Japonais de 36 ans.

Hajime Isayama en 2022, à New York.

"Je m'attendais à 80% à ce que ça s'arrête. Je n'imaginais pas vivre ma vie en faisant du manga. Rien que ça est en soi un succès."

Enfin, on a apprend entre autres choses qu'Hajima Isayama, qui ne se considère pas du tout comme une rockstar, apprécie Queen et a pour projet de construire... un sauna.

L'intégralité de l'interview est à retrouver sur le site de France Inter.