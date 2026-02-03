Après une récente mesure qui avait fait polémique auprès des fans, Crunchyroll prend encore une autre mesure qui ne va malheureusement pas davantage dans leur sens.

En décembre, Crunchyroll avait déjà pris la mesure radicale et polémique de mettre fin à l'accès gratuit d'une sélection de certains éléments de son catalogue, moyennant la présence de publicités. La plateforme SVOD spécialisée dans les anime demande donc désormais obligatoirement un abonnement mensuel, avec un premier palier à 5,99€ par mois, pour accéder à ses services. Après cette décision qui a fait couler beaucoup d'encre, en voilà une autre qui ne va clairement pas connaître une réception favorable de la part des utilisateurs.

Nouvelle crise chez Crunchyroll

Environ deux mois après la fin de son offre gratuite, Crunchyroll prend ainsi une autre mesure qui ne va pas faire plaisir aux utilisateurs, puisque la plateforme s'attaque cette fois à leur porte-monnaie. Elle a en effet annoncé une augmentation des prix de tous ses abonnements de streaming, tant en France que dans d'autres territoires. Annoncés en début de semaine, ces changements sont effectifs immédiatement, ou à l'occasion de la prochaine facturation pour les utilisateurs déjà abonnés, soit dans le courant de mars 2026.

Depuis sa fusion avec Funimation, Crunchyroll enregistre donc sa deuxième hausse de prix en l'espace d'environ deux ans, la première ayant eu lieu en mai 2024, qui était par ailleurs la première du service spécialisé dans l'anime en plus de cinq ans. Le communiqué annonçant la hause, disponible sur le site officiel de la plateforme, n'indique pas la raison derrière cette hausse de prix, comme par exemple de potentielles difficultés financières.

Quoi qu'il en soit, voici donc les nouveaux tarifs d'abonnement désormais en vigueur sur Crunchyroll, ou à l'occasion de la prochaine facturation à venir courant mars 2026 :

L'abonnement Fan de base passera de 5,99 €/mois à 6,99 €/mois.

Le forfait premium Mega Fan passera quant à lui 7,99 €/mois à 8,99 €/mois.

En contrepartie, la plateforme tente de rassurer ses abonnés en indiquant que cela s'accompagnera de « plus d'avantages et améliorations » comme un meilleur contrôle parental et une protection par code, une compatibilité avec plus d'appareils, des profils multiples ou encore l'ajout d'une fonctionnalité permettant de passer l'intro et les crédits.

© Crunchyroll

Source : Site officiel de Crunchyroll