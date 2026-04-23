Après Superman et Supergirl, le DC Universe plongera dans le sombre univers de Batman avec Clayface, un film dédié à l’un des antagonistes les plus populaires du héros.

Le retour de Spider-Man et des Avengers au cinéma attire peut-être beaucoup l’attention en ce moment, mais une chose est sûre : l’univers Marvel est loin d’être le seul à avoir de beaux et gros projets sous le coude. En effet, depuis que James Gunn a rejoint l’écurie DC Studios en vue de relancer le DC Universe, les annonces de projets se multiplient et ne se ressemblent pas. Pour preuve, après le succès de la série The Penguin, dérivée du film The Batman, l’univers du Chevalier Noir va continuer de s’étendre avec Clayface, un nouveau film dédié à Gueule d’argile.

DC Studios dévoile son prochain film dans l'univers de Batman

Prévu pour le 21 octobre 2026 en France, ce nouveau film réalisé par James Watkins (La Dame en noir, Black Mirror) s’intéressera à la genèse de l’un des antagonistes les plus connus de Batman, dans une histoire décrite comme une sorte de « body horror ». Écrite par Mike Flanagan, grand spécialiste de l’horreur, et Hossein Amini, celle-ci nous racontera alors la façon dont Matt Hagen, jeune acteur très prometteur de Gotham City incarné par Tom Rhys Harries, est soudainement défiguré par un malfrat, puis victime d’une expérience scientifique ratée.

Pour l’heure, peu de détails ont encore été révélés au sujet de Clayface, dont le casting comprendra également la présence de Naoki Ackie dans le rôle du Dr. Caitlin Bates, de Max Minghella dans celui d’un détective de police, et enfin d’Eddie Marsan, David Dencik, Nancy Carroll et Joshua James dans des rôles encore inconnus. Ce que nous révèle le premier teaser du film, en revanche, c’est que l’on peut s’attendre à un film à la fois mature et dérangeant, qui colle parfaitement à l’univers de Batman dépeint par les dernières adaptations.

Même si, précisons-le quand même, Clayface s’inscrira de son côté dans le DC Universe mis en place avec des projets comme Superman, Supergirl et les séries Creatures Commandos, Peacermaker et Lanterns ; contrairement à The Batman et The Penguins, qui s’inscrivent quant à eux dans le DC Elsewhere. Autrement dit, le Gueule d’argile du film de Watkins n’aura aucun lien avec le Batman de l’univers de Matt Reeves, qui évolue indépendamment du reste. Mais cela ne semble pas déranger le public, qui partage déjà largement son enthousiasme pour Clayface.

Les fans du Chevalier Noir sont déjà conquis

« Nous sommes prêts pour le sommet, M. Gunn » affirme par exemple un internaute sur X en réaction au teaser publié par le créateur. « Ça a l’air génial, et ça va vraiment être passionnant de suivre son parcours depuis le tout début pour voir ce qu’il deviendra à l’époque de Creatures Commandos », assure un autre de son côté. « Si Clayface tient toutes ses promesses, on va vivre quelque chose d’exceptionnel ». « Oh mon p*tain de dieu, nous sommes en route pour vivre un p*tain de moment les gars », clame enfin un dernier. Voilà qui est prometteur.

Source : DC Studios