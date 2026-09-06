Les Carnets de l'apothicaire (The Apothecary Diaries) va avoir droit à une série live-action produite par Amazon MGM pour Prime Video. On a déjà une date de sortie.

Après l'annonce d'un projet live-action autour des Carnets de l'Apothicaire (The Apothecary Diaries), l'adaptation se précise chez Prime Video. Amazon a officiellement acquis les droits pour produire un série à retrouver dès 2028. Le nom de l'actrice qui incarnera Mao Mao en chair et en os se confirme également.

Prime Video annonce une série The Apothecary Diaries en live-action

En décembre dernier, nous vous parlions d'un projet de film live-action Les Carnets de l'apothicaire. Moins d'un an plus tard, l'annonce s'officialise. Toutefois, il y a une rectification : il ne s'agira pas d'un long-métrage, mais d'une série Prime Original à destination de la plateforme de SVOD Prime Video.

Les romans et mangas à succès Les Carnets de l'apothicaire de Natsu Hyūga vont prendre vie sous les caméras de TOHO et Amazon MGM. Les deux compagnies s'associent pour créer une version en prise de vues réelles. La série The Apothecary Diaries sera ainsi proposée en exclusivité sur Prime Vidéo d'ici à deux ans.

Après Netflix, c'est au tour de Prime Video de s'attaquer aux versions live-action des anime qui cartonnent. Cependant, le service de streaming d'Amazon ne semble en être qu'aux prémisses de l'adaptation des Carnets de l'apothicaire. Bien que la production ait trouvé son héroïne avec l'actrice Mana Ashida (Pacific Rim), la série ne sortira pas avant deux ans :

Date de sortie : 2028

: 2028 Casting : Mana Ashida dans le rôle de Mao Mao

: Mana Ashida dans le rôle de Mao Mao Production : Amazon MGM et TOHO

De quoi parle Les Carnets de l'apothicaire ?

Si vous aimez le contexte historique de la Chine impériale et les intrigues de cour, Les Carnets de l'apothicaire a toutes les chances de vous plaire. L'histoire suit une jeune apothicaire, kidnappée pour devenir servante au palais de l'Empereur. Très vite, ses compétences avec les plantes et son sens de l'observation la distinguent alors qu'elle parvient à résoudre de mystérieuses affaires qui menacent de semer le chaos parmi les concubines.

Les Carnets de l'apothicaire, ou The Apothecary Diaries pour les anglophones, est à l'origine un light novel de Natsu Hyūga qui a rapidement eu droit à une version illustrée par Megumi Matsuda. Les romans comme le manga sont toujours en cours de publication. Il y a même un anime, très populaire sur Crunchyroll, dont la saison 3 sortira à l'automne prochain.