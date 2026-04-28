Récemment annoncé à la réalisation du film Call of Duty, Peter Berg est aujourd’hui fustigé par les joueurs pour des propos qu’il a tenus en interview la décennie passée.

Pour Activision, tout ne s’est peut-être pas passé comme prévu avec la sortie de Call of Duty Black Ops 7 en novembre dernier, mais l’aventure continue évidemment. Tandis que le développement du prochain jeu suit certainement d’ores et déjà son cours en vue d’une sortie d’ici la fin 2026, d’autres projets autour de la licence progressent également de leur côté, à l’instar par exemple du film réalisé par Peter Berg. Depuis quelques heures, ce dernier se retrouve toutefois au cœur d’une vive polémique chez les joueurs, qu’il n’avait sans doute pas vue venir.

Le réalisateur du film Call of Duty au cœur d’une polémique

En effet, on ne le répètera jamais assez : internet n’oublie rien. Jamais. Et le réalisateur américain, connu pour des films comme Hancock (2008), Battleship (2012) ou encore Du sang et des larmes (2013), en fait aujourd’hui les frais pour des propos qu’il a tenus en 2013. Interviewé à l’époque par le média Esquire, Berg avait notamment fait part de son avis particulièrement tranché sur les jeux de guerre comme Call of Duty, qu’il avait doublement qualifiés de « pathétiques » avant d’assurer sans détour qu’ils ne les supportaient pas.

« Pathétique. Pathétique. Du courage de clavier. Je ne supporte pas ça. Les seuls à qui j’accorde une carte ‘sortie de prison’ pour Call of Duty, ce sont les militaires. Ils sont là-bas, en service, ils s’ennuient et ils veulent se divertir ? D’accord, pourquoi pas. Les enfants ? Pas question ». Des propos on ne peut plus virulents qu’il a par la suite étendus à la pratique des jeux vidéo en général, histoire de ne pas arranger son cas. « Je trouve que quiconque reste assis pendant quatre heures à jouer aux jeux vidéo… C’est nul. Sortez, faites quelque chose ».

Peter Berg / © Albert L. Ortega, Getty Images

Des propos qui choquent les joueurs

Autant dire, donc, que cela place aujourd’hui Berg dans une situation bien délicate, lui qui se trouve désormais à la réalisation du film Call of Duty annoncé par Paramount et Activision pour le 28 juin 2028. « Ce film a pour ambition de ravir son immense communauté de fans à travers le monde en reprenant les éléments qui font le succès de la série de jeux vidéo emblématique, tout en l'étendant audacieusement à un public entièrement nouveau » déclarait alors la société de production hollywoodienne le 17 avril dernier.

De quoi provoquer la colère des joueurs comme des fans de Call of Duty, qui ont d’autant plus de mal à croire qu’Activision a préféré confier le projet à Berg plutôt qu’à Steven Spielberg, qui était pourtant très intéressé. « Je n’arrive pas à croire qu’Activision ait refusé la proposition de Steven Spielberg pour réaliser un film Call of Duty, pour qu’on se retrouve maintenant bloqués avec un réalisateur qui n’aime même pas les jeux vidéo » affirme par exemple un internaute sur X. « Pourquoi adapter un jeu vidéo si TU DÉTESTES LES JEUX VIDÉO ? » s’interroge un autre.

La tourmente des adaptations

« PEUT-ON ARRÊTER ÇA ?! » clame enfin un dernier en réaction aux propos de Berg. « Pourquoi est-ce qu’à chaque fois qu’une nouvelle adaptation de jeu vidéo est annoncée, les personnes qui la font DÉTESTENT les jeux et les joueurs ? Qu’est-ce qu’on est en train de faire les gars ? ». Car il est vrai que cette polémique survient peu après celle qui entoure l’adaptation de Far Cry, dont les propos du producteur ont également fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Reste maintenant à voir si ceux de Berg auront des conséquences particulières sur le film Call of Duty.

Source : Esquire