En attendant d'en apprendre plus sur un Far Cry 7 au développement visiblement infernal, on sait depuis la fin d'année dernière qu'une série d'adaptation est dans les cartons du côté de FX, pour une diffusion dans un avenir plus ou moins lointain sur Hulu, et donc par extension Disney+. Parmi ses producteurs, elle compte Noah Hawley, à qui l'on doit la récente et assez controversée série Alien Earth. Dans le cadre d'une interview auprès de Deadline, il a suscité une autre controverse à propos de l'adaptation de la franchise d'Ubisoft avec des propos que les joueurs ont estimé insultants.

La définition de la folie dans les propos du producteur de la série Far Cry ?

Dès son annonce, on savait que la série d'adaptation Far Cry prendrait la forme d'une série d'anthologie visant à raconter des histoires différentes à chaque saison. En cela, elle fait écho aux titres développés par Ubisoft, qui nous placent à chaque fois dans la peau d'un personnage différent, dans un nouveau cadre et face à un nouvel antagoniste. Noah Hawley, son producteur, a d'ailleurs confié à Deadline que c'est cette caractéristique qui lui plaisait et l'a motivé à travailler sur une adaptation en série.

Le producteur de la série Far Cry a toutefois ensuite fait une déclaration qui a hérissé le poil de nombreux joueurs, signe pour eux qu'il ne comprend pas vraiment ce sur quoi il travaille : « Quand on joue à un jeu vidéo, on avance surtout dans les phases de gameplay, puis on a les cinématiques qu'on peut passer. La possibilité de passer ces cinématiques rend le drame humain presque superflu, mais c'est synonyme de peine de mort pour une série ». Selon lui, on ne joue donc pas à un jeu principalement solo pour son histoire et ses cinématiques, mais uniquement pour les phases de gameplay.

Un tel avis va clairement à l'encontre de ce que beaucoup de joueurs recherchent dans de telles expériences, et tel est notamment le cas des jeux Far Cry, qui perdent énormément de substance si on enlève les cinématiques, particulièrement celles liées à ses iconiques antagonistes. Une telle déclaration du producteur de la série a donc provoqué un certain tollé auprès de la communauté des joueurs. Reste cependant à voir ce que donnera l'adaptation, dont la production ne commencera que l'année prochaine, pour une sortie par conséquent a priori lointaine.

© Ubisoft

Source : Deadline