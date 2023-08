Boruto va bientôt faire son retour officiellement après une très longue pause et une ellipse scénaristique à laquelle on pouvait s'attendre. Exactement comme Naruto, qui avait connu un hiatus avant le retour en trombe avec Shippuden. Désormais, il faut espérer que Boruto : Two Blue Vortex, le nouveau nom de l'œuvre après ce bond dans le temps, soit de la même qualité que ne l'avait été la suite de l’œuvre originale. Avant la sortie officielle du chapitre 81 le 20 août prochain, les premiers leaks viennent de sortir et ils font sérieusement monter la hype au sein de la communauté.

Attention ! Les prochaines lignes vont spoiler des éléments majeurs du chapitre 81 du manga Boruto : Two Blue Vortex.

Le chapitre 81 de Boruto a leaké, les fans déjà emballés

Les spoils du nouveau chapitre de Boruto sont déjà disponibles en nombre. Pour certains fans, il était difficile d'attendre la sortie officielle du chapitre 81 pour découvrir ce qui arriverait au jeune ninja et à ses alliés, alors ces leaks arrivent à point nommé. Les premières planches montrent Sarada se rendre dans le bureau du nouveau Hokage, qui n'est autre que Shikamaru. La jeune fille tente de le convaincre que Boruto est innocent dans la présumée mort de Naruto et Hinata. Selon elle, ils sont toujours en vie. Sarada a vu juste, car par la suite, Kawaki discute justement avec les parents de Boruto, qu'il retient captifs dans une autre dimension. Il leur explique d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas vieillir dans cette prison étant donné que le temps n'avance pas. Kawaki échange ensuite avec Mitsuki, dont on découvre pour la première fois l'apparence post-ellipse.

Même s'il a bien grandi, son aversion pour Boruto est toujours la même. Heureusement pour lui, Kawaki lui indique que si le fils de Naruto entre dans le village de Konoha, il le repérera instantanément grâce à l'œil d'Isshiki. Boruto est donc toujours au centre de la haine de tous et cela ne devrait pas changer, puisque visiblement, le processus causé par le pouvoir de l'Omnipotence d'Eida ne peut pas être inversé. À la fin du chapitre, Code lance une attaque sur le village de Konoha. Sarada tente tant bien que mal de repousser ses clones, et c'est à ce moment-là que Boruto fait son grand retour. Kawaki s'invite aussi dans la partie, alerté par les combats et le chapitre se conclut alors que les trois personnages se lancent un regard noir.

Two Blue Vortex s'annonce épique

Pour l'instant, nous n'avons donc aucune nouvelle de Sasuke, qui est pourtant censé avoir entraîné Boruto pendant ces années loin de Konoha. Le meilleur ami de Naruto est toujours présumé mort, mais on imagine que les choses ne sont pas aussi simples. Il faudra attendre la suite du manga pour le savoir, mais en tout cas, les fans sont déjà conquis par ce chapitre 81. « Le chapitre est incroyable, vivement la suite », « c'est la plus grande ellipse de l'histoire, le chapitre est fou », peut-on lire sur X. Les nouveaux designs des personnages de l'œuvre, notamment celui de Boruto, font aussi mouche. Two Blue Vortex commence très bien, alors espérons que Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto poursuivent sur cette lancée.