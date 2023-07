La patience, voilà une vertu que les fans de One Piece et de Boruto doivent absolument posséder tant ces deux œuvres ont l'habitude de les faire patienter régulièrement entre la sortie de leurs chapitres. Alors que l'œuvre d'Eiichiro Oda vient tout juste de faire son retour, celle écrite par Masashi Kishimoto est en pause depuis le mois d'avril. Une attente extrêmement longue pour la communauté, mais heureusement, elle touche bientôt à sa fin. Boruto vient d'annoncer son grand retour avec un nouveau visuel surprenant.

Boruto annonce son retour avec une image qui fait débat

Dans le V Jump du mois de juillet, nous apprenons que le manga Boruto va se renommer à son retour en août, après l'ellipse scénaristique. À partir de maintenant, il faudra parler de Boruto : Two Blue Vortex, titre qui fait évidemment référence au jutsu dévastateur maîtrisé par Naruto et son fils Boruto, le Rasengan, également appelé Orbe Tourbillonnant. On découvre par ailleurs la nouvelle apparence de Sarada Uchiwa, la fille de Sakura et Sasuke.

La jeune ninja, qui a désormais quelques années de plus, apparaît avec un haut aux tons sombres et une veste rouge et noire (qui ressemble étrangement à une veste de l'Akatsuki) ainsi que quelques bijoux en plus, comme des boucles d'oreilles reprenant la forme du logo de son clan. Avec cette nouvelle apparence, Sarada paraît bien plus froide, mais aussi bien plus déterminée. Nous ne savons pas encore combien de temps s'est écoulé entre le dernier chapitre de Boruto et le prochain que nous découvrirons en août, mais la chûnin paraît avoir quelques années de plus. Peut-être l'âge qu'avait l'actuel Hokage dans Naruto : Shippuden.

Sarada x Bayonetta ?

Le dessinateur du manga, Mikio Ikemoto, avait déjà partagé le nouveau design de Boruto et de Kawaki il y a quelques mois, ce qui avait déjà fait beaucoup réagir... comme c'est actuellement le cas pour Sarada Uchiwa. Sur Twitter, les fans trouvent que le personnage « a une sacrée prestance » et qu'elle ressemble... à Bayonetta, la célèbre héroïne de la licence éponyme de jeux vidéo. Il est vrai qu'entre la coupe de cheveux et les accessoires, les deux personnages partagent beaucoup de choses en commun. Finalement, les déçus sont peu nombreux, même s'il y en a bien quelques-uns qui n'apprécient pas cette nouvelle apparence. Quoi qu'il en soit, rendez-vous au mois d'août pour enfin découvrir la suite de l'histoire de Boruto écrite par Masashi Kishimoto.