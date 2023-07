Naruto revient en force. En plus du retour de Boruto en août prochain après une ellipse scénaristique, un manga inédit écrit par Masashi Kishimoto centré sur Minato vient tout juste de sortir. Si nous ne révèlerons rien à son sujet dans ces lignes, sachez qu'il vaut le détour et qu'il ne manque pas de scènes poignantes. En plus de cela, un nouvel anime sera diffusé au mois de septembre prochain dans ce qui s'annonce comme un retour dans le passé plein de nostalgie. Une toute nouvelle bande-annonce du projet vient justement d'être diffusée et elle donne très envie de se plonger à nouveau dans l'histoire du jeune ninja.

Un teaser enivrant pour l'anime Naruto

Le baiser entre Naruto et Sasuke, le test des clochettes de Kakashi à l'équipe 7, l'affrontement entre Neji et Naruto lors de l'examen des Chunin... voilà tous les moments que l'on peut découvrir dans la bande-annonce du nouveau projet Naruto lancé à l'occasion du 20e anniversaire de l'anime. Pour l'occasion, le studio Pierrot a réalisé un joli travail de remasterisation qui promet de nous faire revivre les scènes cultes du shonen dans les meilleures conditions.

Rappelons que cet anime de quatre épisodes sera diffusé le 3 septembre prochain. Si le public japonais pourra très probablement découvrir la série sur TV Tokyo, nous ne savons pas encore comment les Français pourront la regarder. Il y a tout de même fort à parier que les quatre épisodes tant attendus par la communauté seront disponibles sur Crunchyroll, qui possède actuellement les droits de diffusion de Naruto.

Des scènes cultes à revivre dans le nouvel anime

Pour le moment, nous ne savons pas exactement ce que couvrira ce nouvel anime au-delà de ce que les bandes-annonces nous ont montré jusque-là. Le combat entre Naruto et Sasuke sera bien évidemment à redécouvrir, mais les fans souhaitent aussi que l'affrontement entre le ninja à tête blonde et Gaara, qui fait partie des plus épiques de l'histoire du shonen, soit à l'honneur pendant quelques minutes. Bien sûr, d'autres personnages pourraient être mis à l'honneur, comme Rock Lee et son combat légendaire contre ce même Gaara lors de l'examen des Chunin ou encore la première rencontre entre Naruto et Itachi. Courage, il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir tout cela.