Boruto : Two Blue Vortex sera le nouveau nom du manga éponyme après l'ellipse. L'œuvre vient de se dévoiler avant sa sortie et ça risque de choquer les fans.

Grandir en même temps que ses héros favoris est un véritable privilège. Cela donne aussi une saveur toute particulière à une œuvre. Il y a plus de vingt ans, des adolescents découvraient Naruto, un jeune garçon mal-aimé destiné à rester dans l'ombre de ceux meilleurs que lui. Aujourd'hui, les adolescents sont devenus des hommes, comme Naruto, qui a réussi à atteindre son rêve de devenir Hokage et qui est désormais papa d'un probable futur héros, Boruto. À présent, c'est ce dernier qui se trouve au centre d'un manga éponyme et après une ellipse, il va bientôt faire son grand retour. Avant cela, une grosse annonce concernant l'œuvre vient de tomber.

Le manga Boruto Two Blue Vortex se dévoile

La Une du célèbre magazine japonais V Jump, qui publie les chapitres du manga Boruto, met à l'honneur le personnage principal de l'œuvre. Nous avions déjà pu découvrir le visage qu'aurait Boruto après l'ellipse grâce au dessinateur Mikio Ikemoto, qui avait partagé son travail en cours. Sauf que cette fois, le ninja apparaît de la tête aux pieds, avec un nouveau costume bien plus sombre et une épée qui ressemblent étrangement aux accessoires de Sasuke... Boruto a aussi un regard noir que nous ne lui connaissions pas vraiment. Le visuel partagé par le V Jump est l'image promotionnelle du chapitre 81 de Boruto, qui sort le 21 août prochain. Le magazine dévoile les prémices du synopsis de Boruto : Two Blue Vortex, le nouveau nom du manga après l'ellipse (qui était surnommé Naruto Next Generations par le passé).

La mémoire des gens a été altérée et, par conséquent, la vie de Boruto est menacée par le village de Konoha. Ce qui l'attend quand lui et Sasuke s'échappent du village face à l'adversité est...

Two Blue Vortex plus convaincant que Naruto Next Generations ?

Le prologue de Boruto nous permettait déjà de voir le ninja équipé de la sorte, mais cette image inédite fait encore plus monter la hype. La communauté se demande vraiment comment les choses ont pu en arriver là. Est-ce que Sasuke est encore en vie ? Est-ce que Boruto a changé de camp, ce qui serait possible si l'on en croit le synopsis évoqué plus haut ? Difficile de le savoir. Le prologue laissait aussi penser que Naruto était tout simplement décédé... En tout cas, les fans sont déjà impatients de savoir ce qui a pu arriver à Konoha. « Un manga qui change de nom en cours de route c'est du jamais vu Kishimoto aime trop marquer l'histoire », « hype comme jamais », peut-on lire sur X.

Quelques semaines plus tôt, la nouvelle apparence de Sarada Uchiwa avait aussi été révélée, toujours dans le V Jump. La fille de Sasuke et de Sakura apparaît, elle aussi, dans des tons plus sombres, ce qui laisse réellement envisager que la suite de Boruto ne devrait épargner ni ses personnages, ni sa communauté.

Espérons que Two Blue Vortex arrive à rassembler massivement le public et à faire l'unanimité, ce qui n'était pas vraiment le cas de la première partie du manga, ni de son adaptation en anime, qui comptait de trop nombreux fillers. Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto ont donc beaucoup de pression sur les épaules. Rappelons qu'en plus de Boruto, la communauté pourra découvrir un anime Naruto inédit de quatre épisodes en septembre à l'occasion du 20ᵉ anniversaire de l'œuvre.