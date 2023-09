Après un chapitre 82 palpitant, on sait quand sortira le chapitre 83 de Boruto Two Blue Vortex. On préfère vous prévenir, ce n'est pas pour tout de suite.

Après une longue pause, Boruto est enfin de retour. Les fans ont pu découvrir les deux premiers chapitres de Two Blue Vortex, le nouveau nom du manga après son ellipse scénaristique. L'occasion de retrouver des personnages qui ont bien évolué, aussi bien concernant leur apparence que leur personnalité. Surtout Boruto, qui affiche maintenant un visage particulièrement sombre. Le chapitre 82 n'a fait que confirmer cette noirceur, en plus de dévoiler un gros secret. Les fans attendent logiquement la suite du manga avec impatience, et on sait quand elle arrive. Attention cet article contiendra des petits spoilers sur les événements du deuxième chapitre de Two Blue Vortex.

Le chapitre 83 de Boruto daté, il va falloir attendre

Le chapitre 82 de Boruto était fort en émotion. Après avoir fait irruption à Konoha, le fils du septième Hokage se retrouvait face à Code et ses clones. Il révélait alors à son ennemi qu'il connaît un gros secret concernant le démon à dix queues que même Code ignore. Malheureusement, le membre de Kara refusait d'écouter Boruto et d'accéder à sa demande de l'emmener voir Jûbi. Face à l'obstination de Code, le jeune ninja s'apprêtait alors à utiliser une nouvelle forme de l'Orbe tourbillonnant : le Rasengan Uzuhiko.

La communauté est déjà surexcitée à l'idée de découvrir cette nouvelle technique en action. Pour la découvrir, il faudra patienter jusqu'au 20 octobre prochain, jour de sortie du chapitre 83 de Boruto. En France, vous pourrez le lire comme d'habitude sur la plateforme Manga Plus de Shueisha. D'ici là, la communauté va pouvoir continuer d'y aller de toutes les théories possibles concernant les quelques mystères de Two Blue Vortex.

Justement, beaucoup s'interrogent sur la fameuse technique du fils de Naruto. C'est peut-être grâce à elle que Boruto est convaincu de pouvoir tuer Code facilement. On imagine qu'il a appris ce nouveau jutsu pendant son absence de trois ans avec Sasuke. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de l'ancien antagoniste de Naruto après deux chapitres, peut-être que le chapitre 83 sera enfin l'occasion de le revoir.

Depuis le retour du manga, Sarada et Kawaki n'ont pas été particulièrement mis en avant, alors qu'eux aussi donnent l'impression d'avoir beaucoup changé. Espérons que le chapitre 3 de Two Blue Vortex nous montre de quoi ils sont capables. On s'interroge aussi sur le lourd secret de Jûbi découvert par Boruto. Pourquoi en a-t-il si peur au point d'en parler à Code ? Il faudra attendre un bon petit mois avant d'espérer avoir des réponses...