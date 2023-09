Ça y est, Boruto Two Blue Vortex est enfin lancé ! Après un long hiatus suite à une ellipse scénaristique attendue depuis un bon moment par les fans, le manga a fait son grand retour le mois dernier avec un nouveau chapitre riche en émotions. L'occasion de découvrir les nouveaux designs de personnages comme Boruto ou Sarada au cœur de l'action, eux qui avaient déjà fait beaucoup parler au moment de leur révélation. Le chapitre 82 du manga Boruto (et donc le deuxième de Two Blue Vortex) est attendu pour le 21 septembre, mais les leaks sont déjà là. Encore une fois, ça promet d'être énorme.

Attention, les prochaines lignes vont spoiler les chapitres 81 et 82 du manga Boruto.

Le chapitre 82 de Boruto leak, de grosses surprises

Dans le chapitre 81 de Boruto, on découvrait que Naruto et Hinata étaient bien en vie, mais retenus captifs par Kawaki dans une autre dimension. De son côté, leur fils Boruto finissait par rejoindre le village de Konoha, pris d'assaut par Code et ses clones. Le ninja à nouveau réuni avec Sarada se retrouvait alors face à Code, mais aussi à Kawaki, avant qu'un échange de regards noirs vienne conclure ce chapitre. Avant même la sortie officielle des prochaines pages, on sait ce que nous réserve la suite du manga, qui a fuité.

Le chapitre 82 démarre par une discussion entre Boruto, qui demande à Code de quitter le village sous peine de le tuer. Ce dernier refuse, et se moque même du fils du septième Hokage, qu'il pense beaucoup trop faible pour y parvenir. Boruto, qui semble plus ténébreux que jamais, ne prend pas le temps d'expliquer à Sarada comment il va ou bien ce qu'il a fait pendant tout ce temps quand la jeune fille lui pose la question. On voit ensuite les clones de Code mettre Kawaki en bien mauvaise posture, avant que Boruto ne vienne les décimer. Étonnamment, on peut voir l'un des clones de Code avec le Rinnegan, sans qu'aucune explication ne soit donnée pour le moment.

Un nouveau Rasengan dévoilé

À la fin du chapitre, Boruto explique à Code qu'il connaît un horrible secret sur les dix démons à queue qu'il ignore et qu'il est même prêt à l'épargner s'il l'amène à eux. Code refuse et face à l'obstination de son adversaire, on peut voir Boruto sur le point d'utiliser une nouvelle forme du Rasengan sur la toute dernière planche : le Rasengan Uzuhiko. Le chapitre 82 s'annonce donc tout aussi intense que le précédent. La communauté doit être impatiente de voir cette toute nouvelle technique à l'œuvre, mais aussi de savoir quel secret parle le jeune ninja. Notez que nous n'aurons visiblement toujours pas de nouvelles de Sasuke, ce qui inquiète les fans. Il faudra attendre un peu plus longtemps avant de comprendre ce qu'ont fait Boruto et Sauke pendant cette ellipse.