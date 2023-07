Alors que les fans attendent le nouveau chapitre de Boruto depuis des mois, on connait enfin sa date de sortie officielle. Courage, plus que quelques semaines à tenir.

Enfin ! Après des mois d'attente, la nouvelle ère de Boruto s'est enfin dévoilée au public il y a quelques jours. Suite à une ellipse scénaristique comme l'a connu Naruto à l'époque entre le premier anime et Shippûden, Boruto : Naruto Next Generations va devenir Two Blue Vortex, une référence à peine voilée à L'Orbe Tourbillonnant utilisé par le Hokage du village de Konoha et son jeune fils. Désormais, reste à savoir ce qui nous attend dans les prochains chapitres du manga. Heureusement, on connaît enfin la date de sortie officielle de la suite de Boruto, et il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de la découvrir.

Boruto de retour très bientôt !

Plus tôt dans le mois, en plus du nouveau nom du manga, la communauté pouvait découvrir pour la première fois le nouveau look de Sarada Uchiwa, alors que le design du jeune Boruto et de Kawaki avait déjà été partagé par Mikio Ikemoto, le dessinateur de l'œuvre. Désormais, nous savons officiellement quand le prochain chapitre du shōnen sortira. Il arrivera dès le 21 août prochain dans le célèbre magazine V Jump d'octobre, comme l'annonce le compte officiel de la franchise Naruto sur Twitter.

Le tweet a déjà été vu plus d'un million et demi de fois, ce qui montre que l'attente est grande autour de la suite de l'histoire de Boruto. Reste à savoir si après cette ellipse dont nous ne connaissons pas la durée, Masashi Kishimoto, qui a récemment publié un manga inédit sur Minato, réussira à convaincre que l'œuvre peut être à la hauteur de son illustre prédécesseur.

Un retour en grâce pour le manga de Masashi Kishimoto ?

En effet, Boruto a été très critiqué au départ pour la qualité de son scénario, poussant le mangaka à reprendre le manga des mains de Ukyo Kodachi en 2020. Les trop nombreux fillers que compte l'anime (70 % au total selon le site Animefillerlist) ont aussi amené beaucoup de fans à quitter le navire en cours de route.

Après cette ellipse, Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto ont donc la lourde tâche de se réconcilier définitivement avec toute la communauté de Naruto, ce qui ne sera pas une mince affaire. Le chapitre 81 de Boruto qui sortira dans le V Jump (entre 2016 et 2019, les chapitres paraissaient dans le Weekly Shōnen Jump) sera attendu au tournant dans quelques semaines. Rappelons qu'en plus de ce grand retour, Naruto aura droit à un nouvel anime en septembre prochain.