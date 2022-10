Black Adam sera-t-il le film qui relancera le DCEU ? Les premiers retours des critiques et des spectateurs sont là et ils sont pour le moins partagés.

A force d’essayer de courir derrière le MCU, le DC Universe risque de s'essouffler. Alors que Warner Bros a annoncé plusieurs prochains films dont The Batman 2 et The Flash 2, les premiers avis sont tombés pour Black Adam. L’adaptation portée par Dwayne Johnson est-elle à la hauteur des attentes ? Ce n'est pas fameux.

Des avis mitigés pour Black Adam

Black Adam aurait-il dû lui aussi être sacrifié sur l'autel de la compensation fiscale comme le film Batgirl ? A en croire les premiers retours, sans doute. Dès les premières séances, le film mettant en scène le super-héros incarné par Dwayne Johnson a accumulé les mauvaises critiques, de la presse comme des spectateurs. Sur Rotten Tomatoes, la nouvelle production DC n’a qu’un score de 55% contre 85% pour The Batman et 71% pour Justice League. Sur les réseaux sociaux, ceux qui ont assisté à l’avant-première sont tout aussi mitigés.

« Sentiments partagés après avoir vu Black Adam. L'impression d'avoir vu 2 films en un. Le film oscille entre la recette MCU et l'héritage de Snyder. Niveau action vous serez servis. Des moments épiques et des moments gênants, vraiment bizarre », écrit par exemple un internaute. D’autres se montrent plus enthousiastes : « Le film Black Adam est incroyable, les effets spéciaux, le scénario, ça faisait longtemps que j’avais pas vu un bon film DC. » Comme toujours le meilleur moyen de se faire un avis, c’est d’aller le voir soi-même. Black Adam est désormais disponible au cinéma et selon son acteur, il ouvre la voie à la phase 1 du DCEU.