Depuis la disparition de Kentarō Miura, les lectrices et lecteurs de Berserk sont en deuil. Pour autant, l'œuvre du grand mangaka ne s'est pas éteinte. Son ami d'enfance, Kōji Mori, et bon nombre de ses apprentis ont pris le relai pour poursuivre l'épopée de Guts. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls ! Les fans eux-mêmes veulent apporter leur pierre à l'édifice, notamment pour palier une absence du côté de l'anime qu'ils ont du mal à vivre. Le résultat est plus que prometteur.

Berserk revient bientôt à l'écran

Berserk et l'animation, c'est une histoire compliquée. Les tentatives ne manquent pas pourtant. Mais, généralement, le rendu est non seulement loin d'égaler l'aura du manga originel, mais aussi tout bonnement de se hisser au niveau des standards actuels. N'oublions pas, en outre, le fait que les adaptations sont très loin de couvrir l'entièreté des chapitres parus. C'est même tout l'inverse... Dès lors, des fans ont décidé de remédier à cette situation frustrante de leurs mains.

Depuis un bout de temps, un certain Sweetheartist planche sur sa propre adaptation de l'œuvre de Miura. Petit à petit, il donne vie à sa série, Berserk The Black Swordsman (qui se distingue apparemment de la version du studio Eclypse). Le premier épisode est paru le 29 septembre 2024. Bien que l'animation ne soit pas à la hauteur d'un studio professionnel, le résultat reste impressionnant quand on sait qu'il s'agit du fruit du travail d'un seul homme.

Bien décidé à aller au bout de ses ambitions, Sweetheartist a pris la parole le 21 mars dernier pour partager une grande nouvelle ! Six mois précisément après le premier, son deuxième épisode de Berserk sortira le 29 mars prochain. Pour vous préparer au visionnage, il a même publié un premier teaser qui annonce la couleur. On peut déjà voir que ça va être particulièrement sanglant.