Si Berserk est une œuvre mythique, son aura a du mal à s'épanouir en dehors du format papier. Bien qu'il ait eu droit à plusieurs adaptations, celles-ci ne trouvent pas grâce aux yeux des fans. L'animation peine à se hisser à la hauteur du style de feu Kentarō Miura. Cependant, un groupe d'artistes a bien l'ambition de rectifier le tir avec une création fanmade. Réunis sous le nom de Studio Eclypse, ils doivent cependant faire face à plusieurs difficultés. Voici les dernières nouvelles du projet.

Berserk The Black Swordsman toujours en péril ?

Le Studio Eclypse est actuellement en promotion pour un projet d'ampleur : une adaptation de L'Attaque des Titans proposant une fin alternative par rapport à l'originale. Intitulé Attack on Titan: Requiem, cette version fanmade sera publiée le 15 janvier prochain. Cependant, l'équipe d'artistes a bien conscience que son adaptation de l'arc The Black Swordsman de Berserk est toujours très attendue des fans. Elle donne donc des nouvelles de son avancée sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Nous espérons avoir plus de nouvelles sur le projet The Black Swordsman dans les mois à venir, attendez avec impatience nos futures annonces. La version japonaise de l'épisode AoT : Requiem sortira également plus tard ! Merci pour tout le soutien et bonne année à tous.

Dans l'immédiat, le Studio Eclypse n'a donc pas de nouvelle à partager avec sa communauté. Pour rappel, le principal problème rencontré concerne les droits d'auteur de cette adaptation non officielle. En octobre dernier, le collectif d'artistes rapportait que le projet n'était pas annulé. Il se disait aussi en discussion avec les ayants droit pour trouver un compromis.

Trois mois plus tard, il semble que la situation n'ait pas avancé. Du moins, pas suffisamment pour que le Studio Eclypse puisse confirmer si, oui ou non, l'anime Berserk The Black Swordsman verra le jour. Entre défi technique, attentes des fans et complications juridiques, l'équipe est mise à rude épreuve.