Berserk prépare un retour des plus classes en librairie ! Mais pourquoi attendre votre tour ? Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, lancez-vous !

Parmi les mangas les plus cultes qui soient, Berserk n'est clairement pas à la dernière place. L'œuvre de feu Kentarō Miura continue d'agiter les fans, 36 ans après ses débuts. Alors, quand on a une communauté aussi fidèle, on la gâte. C'est donc ce que fait l'éditeur en proposant un nouveau collector que vous allez vous arracher. Ça tombe bien, car les précommandes sont ouvertes.

Le prestige de Berserk sur votre étagère

En septembre 2024, Glénat prenait tout le monde de cours avec une grosse annonce pour le manga Berserk. Alors que le tome 42 venait de sortir en juillet, notamment en version collector, l'éditeur dévoilait enfin la publication de l'édition Prestige en France.

Les deux premiers tomes doubles (regroupant deux tomes simples en un seul volume) sont prévus pour le mois de juin 2025. Chacun sera en grand format, suivant le modèle du collector proposé pour le tome 41 (sans simili-cuir, comme on sait que certains se posent la question). Certains regretteront probablement ce choix, enviant toujours autant la fameuse édition américaine de Berserk... mais ce n'est pas encore pour maintenant.

Mais, qu'on se le dise, l'édition Prestige n'a pas grand-chose à envier à sa cousine nord-Atlantique. La couverture sera assurément classieuse, comme c'est généralement le cas avec les éditions spéciales. Qui plus est, le grand format est idéal pour rendre hommage aux dessins de Miura. Alors profitez-en tant qu'il est temps pour précommander ces nouveaux tomes de Berserk.

Où précommander les tomes 1 et 2 de l'édition Prestige ?

Les principaux revendeurs sont déjà sur le coup ! Pour redécouvrir l'épopée de Guts, vous pouvez évidemment vous tourner vers les marchands spécialisés en matière de manga et bandes dessinées. Autrement, vous vous doutez que les grandes enseignes seront déjà de la partie. Amazon, E. Leclerc ou encore Fnac, vous avez le choix. Précommandez maintenant les tomes 1 et 2 de l'édition Prestige de Berserk :