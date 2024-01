Produit par Studio Eclypse, Berserk The Black Swordsman est un projet pour rendre justice à l'histoire du manga. Contrairement à la plus récente adaptation en anime, ce projet est entièrement réalisé en animation 2D et adaptera l'arc Black Swordsman, qui avait été utilisé seulement de façon marginale dans le premier anime Berserk en 1997, avant de passer rapidement à une autre histoire.

Berserk : un gros projet

Publiée sur X (anciennement Twitter) par Studio Eclypse, l'affiche pour le prochain Berserk: The Black Swordsman montre le protagoniste Guts, le Black Swordsman lui-même. En pleine bataille, Guts semble prêt à affronter ce qui ressemble à un énorme dragon. Cela établit immédiatement le ton pour ce qui sera certainement une série anime sombre et grave, surtout si elle est fidèle au manga sur lequel elle est basée. Le manga est connu pour son contenu violent, sanglant et mature, et Studio Eclypse a assuré aux fans que cela serait également le cas dans l'anime à venir.

Enfin un projet pour les fans

La série anime Berserk de 2016 était une suite de la trilogie de films animés sortie en 2012 et 2013. Bien que l'histoire racontée soit restée en grande partie fidèle au manga, la qualité générale a été fortement critiquée par les spectateurs en raison du style d'animation CGI, un point de discorde fréquent dans les anime. Les visuels médiocres de Berserk 2016 ont fait l'objet de critiques.

Pour rappel, le manga Berserk a été créé en 1989 par Kentaro Miura, décédé en 2021. Toujours produit par une nouvelle équipe créative, la série reste incroyablement populaire, avec plus de 40 volumes de manga à ce jour et plus de 60 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. Il est également considéré comme un exemple quintessentiel de fantasy grimdark des années 1980/1990.