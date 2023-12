C’est assurément l’une des plus grosses attentes pour tous les amateurs de manga et d'anime, Dragon Ball reviendra prochainement avec Dragon Ball Daima, la suite tant attendue des aventures de l'increvable Goku et toute sa clique. Après un DB Super en dents de scie, le créateur de la franchise, Toriyama, rempilera donc avec une toute nouvelle aventure qui s'annonce déjà dantesque. De premiers détails viennent d'ailleurs de tomber alors que l'anime lui ne reviendra pas avant la fin de l'année 2024.

Les premiers détails de l'histoire de Dragon Ball Daima

On doit ces premiers leaks d’infos au très informé Geekdom101, à qui l'on doit les premiers détails de l'anime apparu avant même son annonce officielle. De toute manière, il n’y a pas vraiment de très grosses surprises. Nous l'avions vu, Dragon Ball Daima semble faire rajeunir nos héros à l'instar de DB GT. Une fausse bonne idée pour beaucoup, tant toute cette partie de l’histoire de la franchise a sérieusement divisé les fans. Dragon Ball Super, suite de DBZ, s'en émancipe d’ailleurs.

Geekdom101 ajoute désormais que ce rajeunissement serait dû à une malédiction, lancée par deux puissants ennemis, les grands méchants de ce nouvel arc. Nos héros ainsi rajeunis partent à la recherche d'une solution afin de contrer le charme. Visiblement, il est dit que les fameuses Dragon Balls ne fonctionneraient pas cette fois, les obligeant à trouver un autre moyen de combattre ce mal.

Un retour aux sources et une grosse prise de risque ?

Un pitch qui, on le suppose, n’est que la partie visible d’un plus vaste iceberg, on sait comment ça se passe. Dans tous les cas, ce prochain anime s’annonce une nouvelle fois riche en combats. D’ailleurs, il est dit qu’il y aurait plus de sang qu’à l’accoutumée. Une sorte de retour aux sources ? Possible. Les premiers animes n'hésitaient pas à faire verser le sang à l’époque, sans être une véritable boucherie toutefois, chose que l’on n'a pas vraiment pu voir sur Dragon Ball Super, par exemple, souvent pointé du doigt pour être beaucoup trop lisse d’ailleurs.

Enfin, l’informateur nous déclare que le premier épisode de ce nouvel anime ferait la transition entre l’animation de DBZ et celle de DBS. Visiblement, l'anime commencerait en empruntant son esthétique d'antan avant d'évoluer petit à petit vers une direction artistique moderne pour finir par épouser celle mis en place avec le très bon Dragon Ball Super Broly, un régal visuel. Une grosse prise de risque mine de rien puisqu'il faudra arriver à exploiter la chose en un court épisode de 20 minutes, et on sait que les fans de la franchise sont... tatillons.

Si on résume, Dragon Ball Daima devrait donc être un poil plus violent et son premier épisode marquerait la transition entre DBZ et DBS, d'un point de vu artistique en tout cas. Nos héros se retrouverez victime d'une malédiction jeté par deux ennemis ultra puissants et les Dragon Ball ne seraient d'aucune utilité cette fois.

Ces quelques informations, aussi maigres soient elles, font en tout cas beaucoup de bruit et sont pour le moment plutôt bien reçue. Reste maintenant à voir si elles seront réellement avérés et surtout, ce que ce Dragon Ball Daima va réellement donner. Rendez-vous fin 2024 !