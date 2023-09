Déjà deux ans que Kentarō Miura laissait derrière lui une horde de fans en deuil. Malgré la disparition soudaine de son auteur, le manga Berserk se poursuit à une allure hachurée sous la supervision de Kouji Mori, ami d’enfance du mangaka et unique personne avait qu’il avait partagé le dénouement de l’histoire. Après quatre mois d’attente, le chapitre 374 s’apprête à ouvrir un tout nouvel arc. Avant sa parution officielle le 22 septembre 2023, quelques pages ont déjà leaké, dévoilant le retour d’un personnage bien connu des fans.

Une petite précision s'impose : cet article va parler ouvertement des spoilers du chapitre 374 de Berserk. Vous voilà avertis.

Des leaks pour le chapitre 374 de Berserk

Le chapitre 374 de Berserk se dévoile à l’avance. Les lecteurs les plus assidus avaient laissés Guts et sa bande sur une note assez sombre, si caractéristique de la série. L’arc Fantasia terminé, les fans espéraient une petite lueur d’espoir et il se pourrait bien qu’ils aient ce qu’ils demandent. Quelques images des 22 pages qui composeront ce chapitre se sont en effet retrouvées sur la Toile et elles dévoilent le retour d’un personnage particulièrement apprécié : Rickert. Oui, l’ancien membre de la Brigade des Faucons reviendra enfin sur le devant de la scène après des années d’absence. L’ancienne jeune pousse de la troupe semble désormais avoir rejoint les rangs des Kushans, l’empire autrefois régi par Ganishka, qui ne voit pas d’un bon œil Griffith et son influence.

Justement, les soldats de Kushan vont directement aller à la rencontre de Guts, qu’ils vont trouver mal en point et encercler. Pourquoi ? Comment ? Le mystère devrait rester entier jusqu’à la parution officielle du chapitre 374 de Berserk. Les fans y vont tous de leur théorie et s’accordent à dire que Guts et les Kushans pourraient bien trouver un terrain d’entente compte tenu de leur ennemi commun. Certains pensent qu’un arc axé autour d’un entraînement liés à la magie de Daiba pourrait être de la partie dans les chapitres à venir. Mais c’est bien Rickert qui monopolise toute l’attention. Sa dernière apparition date tout de même du chapitre 341 après avoir giflé le plus grand des méchants du manga avant de tracer sa route. Reste à voir comment ses retrouvailles avec Guts vont se passer, mais il faudra certainement patienter encore quelques mois.