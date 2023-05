Le manga Berserk poursuit sa parution dans le magazine Young Animal. Après plusieurs mois d’absence, l’oeuvre va reprendre un rythme un peu plus soutenu.

Malgré le décès de son regretté auteur, Berserk avance doucement vers sa fin. Presque deux ans après la disparition de Kentarō Miura, le manga qui a inspiré Dark Souls et consorts continue sa parution grâce aux efforts de son studio qui a la lourde tâche de continuer son œuvre sans lui. Tout se fait sous la supervision de Kouji Mori, ami d’enfance du mangaka et seule personne avait qu’il avait partagé le dénouement de l’histoire. Ce sont donc 8 chapitres qui ont été diffusés depuis, et nous tenons déjà une date pour le prochain. La bonne nouvelle c’est qu’il n’y aura pas de longue pause cette fois.

Le chapitre 372 à peine paru, la date de sortie des prochaines pages de Berserk est connue. Après plusieurs mois sans rien à se mettre sous la dent, les fans de l’œuvre n’auront donc pas à attendre aussi longtemps pour découvrir la suite de l’arc aux retrouvailles aussi tragiques qu’attendues de longue date. Les aventures de Guts continueront dans le magazine Young Animal dès le 26 mai 2023 avec le chapitre 373. Si cette annonce ne concerne évidemment que le Japon, il sera tout de même possible de lire des traductions françaises non officielles en ligne (scantrad) sur vos sites de lecture habituels dans la foulée.

Le tome 42 de Berserk est quant à lui toujours prévu pour septembre prochain au Japon. Glenat n’a pour le moment pas communiqué sur sa parution en France. Impossible donc de savoir si nous serons aussi gratifiés d’une édition collector aussi réussie qu’au Pays du Soleil-Levant. Nos camarades japonais pourront en effet mettre la main sur un buste de Guts dans son armure particulièrement réussi. Les fans français les plus prévoyants peuvent cependant déjà précommander cette jolie statuette sur Amazon Japon ou sur les autres sites d’import. Comptez un peu plus de 76€ (frais de port et de douanes inclus) pour mettre la main dessus. Il y a cependant peu de chances que l'éditeur français propose exactement la même, donc mieux vaut ne pas passer à côté.

Quant à la suite de Berserk, difficile de prédire ou de théoriser sur les événements qui pourraient se produire dans le chapitre 373. Casca et Guts arriveront-ils à se libérer de leurs pensées les plus ténébreuses ? Griffith a-t-il toujours une emprise aussi ferme sur Falconia ? Réponse, peut-être, à la fin du mois.