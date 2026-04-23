Dans le cadre d'un mois d'avril 2026 bien chargé pour Netflix, cette semaine figure parmi les plus riches en termes de nouveautés, et aussi de sorties d'envergure. C'est justement l'une des plus grosses sorties du mois qui arrive aujourd'hui sur la plateforme au N rouge, en compagnie d'autres nouveaux programmes également à surveiller.

Chroniques des nouvelles sorties de ce 23 avril 2026 sur Netflix

Ce sont ainsi pas moins de quatre nouveaux programmes qui sortent aujourd'hui sur Netflix, avec en premier lieu le film Les Femmes du Square, une comédie française par Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla et Léa Drucker au casting. Côté séries, la plateforme au N rouge propose donc à ses abonnés trois nouveautés. D'une part, on a Recalé, une comédie française où un prévenu s'infiltre dans un lycée ; et d'autre part la saison 2 de La Meneuse, une comédie américaine cette fois en lien avec la NBA.

Mais la nouveauté phase de la journée côté séries, voire probablement du mois pour Netflix, est sans doute Chroniques de 1985, une série animée se déroulant entre les saisons 2 et 3 de Stranger Things. Reste à voir si ce spin-off sous forme de série d'animation saura rabibocher les fans après une ultime saison 5 qui a fait couler beaucoup d'encre et grandement déçu son public. La plateforme au N rouge ne compte cependant pas abandonner l'une de ses licences les plus populaires, malgré ce récent dérapage, et va donc proposer aux fans une vision alternative de l'œuvre, en attendant d'autres projets a priori dans les cartons au sein du même univers.

Peut-être que son style graphique rétro avec de nouvelles créatures venues du Monde à l'Envers aideront cette nouvelle aventure toujours empreinte de nostalgie et d'horreur parviendra à tirer son épingle du jeu. Verdict dès aujourd'hui sur Netflix pour les abonnés.

Source : Netflix