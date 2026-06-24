En attendant le prochain film live-action centré sur Batman, le Chevalier Noir a droit à un autre long-métrage fraîchement dévoilé qui met tous les fans d'accord.

Alors que The Batman 2 se fait attendre, les fans auront droit à un spin-off centré sur Gueule d'Argile courant octobre 2026. Outre le prochain film avec Robert Pattinson dans le costume, le Chevalier Noir a toutefois récemment fait l'objet d'une annonce par DC qui a fait beaucoup de bruit auprès des amateurs de l'alter ego de Bruce Wayne, et surtout des comics, malgré ce que cela implique pour le héros de Gotham.

Tandis que Prime Video va diffuser le mois prochain la deuxième saison de la série d'animation Caped Crusader, Batman a récemment fait l'objet de l'annonce d'une série d'un autre genre, puisqu'il est cette fois question d'un film d'animation en trois parties. Et le thème de cette nouvelle représentation du Chevalier Noir a visiblement fait beaucoup plaisir aux fans, puisqu'elle adapte une des séries de comics les plus populaires autour du héros de Gotham : Knightfall.

Le synopsis de Batman Knightfall est en soi plutôt succinct, même s'il risque d'être très douloureux pour Bruce Wayne. Il place en effet Bane comme son antagoniste principal, avec un objectif horriblement simple : briser physiquement et mentalement son ennemi. Pour cela, il va mettre en place un plan en plusieurs étapes visant à pousser la Chauve Souris dans ses derniers retranchements, avant de lui infliger le coup de grâce, forçant d'autres héros de Gotham à s'élever pour la protéger.

Ce comics très populaire, qui place Batman dans une situation rarement vue par ailleurs, est également l'occasion d'introduire un personnage extrêmement apprécié des fans, qu'on vous laisse la surprise de découvrir si vous ne connaissez pas l'arc Knightfall. Quoi qu'il en soit, son adaptation visiblement très qualitative en trois parties devrait d'abord se concentrer sur le combat entre Bruce et Bane, et nous laisser sur une conclusion fracassante à plus d'un titre. Malheureusement, il faudra repasser plus tard pour connaître la date de sortie de ce premier volume de cette nouvelle adaptation de Batman.

Source : DC et Warner Bros Entertainment sur YouTube