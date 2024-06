Alors que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir arrivera sur Prime Video le 29 août 2024, une autre production bien différente dans l'univers du Seigneur des Anneaux arrivera plus tard dans l'année. Réalisé par Kenji Kamiyama, la Guerre des Rohirrim est le premier film d'animation dans un style japonais pour les œuvres de J.R.R. Tolkien, dont voici enfin les premières images officielles.

Des premières images du nouveau film d'animation Seigneur des Anneaux

Comme son nom l'indique, la Guerre des Rohirrim va se focaliser sur les célèbres cavaliers du Rohan. Plus précisément, le film produit par New Line Cinema et Warner Bros. Animation place son intrigue 183 avant les aventures de la Communauté de l'Anneau. Nous y rencontrerons le légendaire roi Helm, à qui la célèbre forteresse du Gouffre de Helm doit son nom. Cette nouvelle production Seigneur des Anneaux sera donc l'occasion de voir quels faits d'armes du roi ont mérité un tel hommage.

Au sein de la cour de ce Seigneur des Chevaux, nous découvrirons également sa famille, avec notamment Héra, Haleth et Hama. C'est justement ces personnages qui sont représentés par les premières images officielles de la Guerre des Rohirrim, que vous pouvez découvrir ci-dessous. Le style graphique évoque immédiatement l'influence de l'animation japonaise. Cette nouvelle manière d'adapter le Seigneur des Anneaux à la sauce nipponne est par ailleurs un choix pleinement assumé par ses producteurs.

L'une d'entre elles, Philippa Boyens, qui a également produit les trois films Seigneur des Anneaux et la trilogie Le Hobbit, avait ceci à dire à ce sujet : « Ce format nous permet de tenter des choses qui n'auraient pas été possibles dans un film classique, ou alors de façon extrêmement coûteuse. L'anime offre des manières de représenter les choses de manière assez époustouflante ». Nous pourrons voir cela par nous-même le 11 décembre 2024. Pour voir un film plus traditionnel de cet univers, avec le retour d'Andy Serkis en Gollum (et peut-être Viggo Mortensen en Aragorn ?), rendez-vous en 2026.