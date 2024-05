Le justicier de Gotham reviendra très bientôt sur Prime Video avec Batman Caped Crusader. La nouvelle série ultra attendue de Bruce Timm, le co-créateur de The Animated Series. Autant dire que l'attente est là, particulièrement après la diffusion des premières images qui font très envie. On retrouve totalement la touche de Batman : la série animée. Mais l'atmosphère sera différente puisque les histoires racontées se dérouleront dans les années 40. Et surprise, on aura également la fin de cette oeuvre cultissime contre toute-attente.

Une histoire archi culte de Batman de retour en 2024

Le Chevalier Noir a quitté sa Batcave pour apparaître dans le film Justice League Crisis on Infinite Earths Partie 2. Un événement puisqu'il s'agit de l'une des dernières prestations vocales du très regretté comédien Kevin Conroy. Mais surprise, une énorme nouveauté Batman a été dévoilée pour septembre 2024. Vous connaissez Un Long Halloween, l'une des histoires les plus cultes de l'homme chauve-souris ? Pour les fans de Batou, c'est un récit d'exception, un chef d'oeuvre, qui est l'un des incontournables à lire. Il y a déjà eu une suite, Amère Victoire (Dark Victory), qui figure elle aussi dans les must-have. Et ce n'est pas terminé.

Jeph Loeb, qui a donné à The Long Halloween avec le dessinateur Tim Sale, a déclaré qu'un ultime chapitre allait voir le jour cette année. Une dernière épopée de 10 numéros pour honorer la mémoire de Tim Sale, décédé en 2022 à l'âge de 66 ans. Un projet très spécial qui aurait dû marquer une nouvelle collaboration entre les deux hommes. « Batman The Long Halloween : The Last Halloween est le cadeau d'adieu que je voulais offrir à Tim Sale. Tim et moi avions déjà convenu de raconter ce dernier chapitre après Batman The Long Halloween Special, qui sert de prologue à ce comics mystérieux et rempli d'action en dix épisodes » (via IGN).

Ci-dessous les couvertures des trois premiers numéros d'Un Long Halloween 3, avec une variante pour Batman.









The Long Halloween 3 annoncé, c'est The Last Halloween

Mais ce comics Batman Un Long Halloween : Le Dernier Halloween a bien failli de ne pas sortir. Le décès préamaturé de Tim Sale a bousculé les plans. « Le décès malheureux de Tim Sale a mis en suspens nos projets pour cette série. Environ un an après sa disparition, et après en avoir discuté par Mark Chiarello et Richard Starkings, mes partenaires sur les précédents Un Long Halloween, nous avons décidé qu'il était temps d'aller de l'avant. Et de rendre hommage à Tim dont l'esprit est toujours parmi nous. Cette histoire conclut la guerre entre les monstres et les familles du crime pour toujours, alors que Batman, Robin et les méchants les plus infâmes de DC font face à Holiday, et que des secrets de The Long Halloween Special seront révélés ».