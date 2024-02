Warner Bros et DC vont offrir un dernier cadeau merveilleux aux fans de Batman, et plus précisément au meilleur justicier de Gotham pour beaucoup. Son ennemi juré sera également de la fête...

Batman est à DC ce que Spider-Man est à Marvel. C'est-à-dire le super-héros le plus populaire et le plus apprécié des fans. Un personnage éternel qui a été interprété avec brio par différents acteurs lors de films, séries ou jeux vidéo, en France comme à l'étranger. Mais parmi toutes les voix qui se sont appropriées le justicier, une seule sort véritablement du lot et est responsable de l'un des meilleurs projets de tous les temps autour de Batou. Et surprise, on va assister à un dernier tour de piste de cette personne... mais aussi de son acolyte.

Un film Batman immanquable pour cette raison

En 2022, les fans de Batman ont été bouleversés par le décès de Kevin Conroy. Qui est-il ? LE Chevalier Noir pour des millions de personnes à travers le monde. C'est le comédien qui a fait en partie le succès de la série animée de 1992. Mais malheureusement, on sait qu'on ne l'entendra plus dans les prochaines années, ou presque. Au mois de janvier dernier, nos confrères d'IGN ont déclaré que Kevin Conroy allait prêter ses cordes vocales à Batman pour Justice League: Crisis on Infinite Earths Part 3. Une fabuleuse nouvelle qui prend une autre saveur avec ce scoop inédit.

IGN US a lâché une seconde bombe en révélant que Mark Hamill incarnera Joker dans le film d'animation Justice League Crisis on Infinite Earths Partie 3. Et ce n'est pas rien puisqu'il s'agira de la toute dernière fois où l'on entendra les deux acteurs ensemble. On sait déjà que Kevin Conroy ne pourra pas faire partie de la nouvelle série Batman Caped Crusader. « Une source proche de la production nous a fait savoir qu'il [le Batman Kevin Conroy] sera rejoint par le Joker de Mark Hamill. Cela marquera ainsi les dernières retrouvailles entre les deux doubleurs de Batman The Animated Series » explique le site américain. Justice League: Crisis on Infinite Earths Part 3 sortira peut-être en 2025, tandis que le deuxième film de cette trilogie est attendu pour le 23 avril 2024.

Kevin Conroy de retour dans Justice League Crisis Partie 3

En plus de la confirmation de Kevin Conry en Batman, et de Mark Hamill en Joker, IGN s'est procuré la liste du casting vocal pour Justice League: Crisis on Infinite Earths Partie 3. Le voici :