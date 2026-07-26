Alors que The Batman 2 a récemment montré un extrait en contrepartie d'un report à février 2028 et que Prime Video va dans quelques jours diffuser la saison 2 de la série Caped Crusader, le Chevalier Noir a récemment fait l'objet d'une annonce par DC qui a fait beaucoup de bruit auprès des amateurs de l'alter ego de Bruce Wayne, et surtout des comics, malgré ce que cela implique pour le héros de Gotham. Via une nouvelle bande-annonce, DC et Warner annoncent enfin une date de sortie pour la première partie de Knightfall, une adaptation attendue depuis très longtemps.

Batman a en effet récemment fait l'objet de l'annonce d'une série d'un autre genre, puisqu'il est cette fois question d'un film d'animation en trois parties. Et le thème de cette nouvelle représentation du Chevalier Noir a visiblement fait beaucoup plaisir aux fans, puisqu'elle adapte une des séries de comics les plus populaires autour du héros de Gotham : Knightfall, dont la première partie a tout récemment eu droit à une nouvelle bande-annonce pour annoncer une date de sortie prévue au format numérique le 25 août 2026, puis au format 4K UHD, Blu-Ray et DVD le 8 septembre 2026.

Le synopsis de Batman Knightfall est pour rappel plutôt succinct, même s'il risque d'être très douloureux pour Bruce Wayne. Il place en effet Bane comme son antagoniste principal, avec un objectif horriblement simple : briser physiquement et mentalement son ennemi. Pour cela, il va mettre en place un plan en plusieurs étapes visant à pousser la Chauve Souris dans ses derniers retranchements, avant de lui infliger le coup de grâce, forçant d'autres héros de Gotham à s'élever pour la protéger.

Une introduction fracassante de la trilogie de films Knightfall

Ce comics très populaire, qui place Batman dans une situation rarement vue par ailleurs, est également l'occasion d'introduire un personnage extrêmement apprécié des fans, qu'on vous laisse la surprise de découvrir si vous ne connaissez pas l'arc Knightfall. Quoi qu'il en soit, son adaptation visiblement très qualitative en trois parties devrait d'abord se concentrer avec ce premier volet sur le combat entre Bruce et Bane, ainsi que sur un certain Jean-Paul Valley, et nous laisser sur une conclusion fracassante à plus d'un titre.

Source : Warner Bros. Entertainment sur YouTube