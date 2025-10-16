Batman en a encore sous le masque, et une très grosse surprise se prépare pour les fans. Clairement, vous allez adorer, cela risque bien d’être totalement mythique.

Le Chevalier Noir n’a pas fini de nous surprendre. Lors du New York Comic Con 2025, Warner Bros. Animation a officialisé un tout nouveau projet baptisé Batman : Knightfall. Cette saga de films animés sera découpé en plusieurs chapitres. Dont le premier est attendu pour 2026 sur les plateformes numériques et en édition physique.

Une histoire Batman mythique revisitée

Cette nouvelle adaptation s’inspire d’un arc culte des années 90, considéré comme l’un des sommets de la mythologie Batman. Dans Knightfall, le criminel Bane libère les fous et autres grands méchants de l’asile d’Arkham, obligeant Batman à les affronter un par un, jusqu’à l’épuisement total. Un piège machiavélique qui mène à l’un des combats les plus célèbres de la saga, celui où le héros est brisé, physiquement et mentalement. L’objectif ici est clair, à savoir retrouver l’intensité et la noirceur de ce récit fondateur, tout en l’adaptant à un public moderne. C'est encore un peu différent de l'ambiance de Batman Arkham.

Le projet est confié à une équipe déjà bien connue des fans de DC. Jeff Wamester (Justice Society: World War II) dirige cette première partie, tandis que Jeremy Adams (Justice League: Warworld, Batman: Soul of the Dragon) signe le scénario. Rick Morales (Batman: The Long Halloween, Mortal Kombat Legends) supervise la production, accompagné de Jim Krieg (Green Lantern: Beware My Power) et Kimberly S. Moreau (Justice League x RWBY), sous la direction de Sam Register et Michael Uslan (producteur historique des films depuis 1989). Autant dire que Batman est entre de bonnes mains.

Un ton plus mature et un style plus réaliste

L’animation, actuellement en production, s’annonce fidèle aux comics d’origine. Les artistes promettent une ambiance sombre et nerveuse pour Batman. Très proche du style de Jim Aparo et Graham Nolan, les dessinateurs de la saga originale. L’idée est de retrouver la brutalité et la tension propres à l’univers de Gotham, sans tomber dans la surenchère.

Prévu pour 2026, Batman: Knightfall sera le premier chapitre d’un projet plus large. Warner Bros. évoque déjà une saga animée “multi-parties”, avec une ambition narrative et visuelle plus importante que d’habitude. Si cette première partie rencontre le succès espéré, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les adaptations DC.

