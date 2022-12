Barbie, la plus célèbre des poupées, aura bientôt le droit à son film live-action. Une première bande-annonce vient d’être dévoilée et bizarrement ça promet d’être complètement fou.

Attendu dans nos salles obscures le 21 juillet 2022, le film Barbie annonce son arrivée avec une toute première bande-annonce drôle et surprenante. Honnêtement, on ne s’attendait pas à ça.

Barbie nous arrose de bonne humeur avec son trailer

Porté par la sublime et talentueuse Margot Robbie( Suicid Squad, Le loup de Wall Street), et le non moins talentueux Ryan Gosling (Drive, La La Land), le film de Greta Gerwig s’annonce totalement déjanté et les acteurs ont l’air de prendre leur pied. Bien loin de l’adaptation premier degré qui aurait pu nous faire flipper, le long-métrage compte au contraire nous en mettre plein la vue avec des décors rose bonbon qui ramène directement en enfance. Musique, danse et humour surprennent dans ce trailer qui se permet même de parodier l’incroyable, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick en surfant sur la musique bien connue de Richard Strauss. Un trailer parodique qui annonce du bon donc.

En plus de Robbie et Gosling, le casting compte également de très belles têtes comme Emma Mackey et Ncuti Gatwa (Sex Education), Simu Liu (Shang-Chi) ou encore Michael Cera (Juno). On suivra la célèbre poupée qui, après avoir été catapulté dans le monde réel, tentera de s'y faire une place en découvrant cet univers bien moins rose que chez elle.