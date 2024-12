Le MCU continue son petit bonhomme de chemin malgré les nombreux problèmes qu’il a rencontrés ces derniers mois, années mêmes. Dans tous les cas, rien ne semble l’arrêter. Les phases 5 et au-delà sont en chantier, plusieurs films sont attendus dès l’année prochaine avec notamment Les 4 Fantastiques, Thunderbolt ou encore Captain America 4. Pléthore de long métrage qui débouche tout sur de nouveaux films Avengers attendus d’ici 2026 et 2027. Des blockbusters qui vont mettre une fois de plus le paquet à tous les niveaux, et d’ailleurs, le grand retour d’une immense star semblent être confirmés, un personnage archi culte.

Une immense star revient pour Avengers 5

Alors que Kang semble définitivement derrière nous (dommage, compte tenu de la puissance et du personnage), Marvel essaye de rattraper les chevaux en pleine course avant le dérapage incontrôlé, et n’hésite visiblement pas à regarder derrière lui pour rappeler quelques têtes connues. L’excellent Robert Downey Jr sera ainsi de retour dans la peau du Dr Doom, un grand, très grand méchant (très puissant) dans l’univers Marvel qui aura un rôle extrêmement important par la suite, mais ce ne sera pas le seul. Le très sérieux site The Wrap a en effet confirmé que Chris Evans serait lui aussi de la partie. L’ex-Captain American ultra charismatique reviendra lui aussi dans les prochains films Avengers, dans un rôle qu’il reste encore à déterminer. Est-ce qu’il passera du côté obscur comme Robert Downey Jr ? Est-ce qu’il rempilera en tant que Captain America ? La question se pose et pour l’heure nous n’avons aucune réponse.

Chris Evans en 2019. ©Jerod Harris

Avec les histoires de multivers, tout est possible de toute façon, jusqu’à ce que Marvel en termine une bonne fois pour toutes avec ça, d’ici Avengers Secret War. La dernière fois que Chris Evans a été vu dans le MCU c’était dans Deadpool & Wolverine où il incarnait non pas le Captain, mais Johnny Storm, aka la Torche humaine des 4 Fantastiques, son premier rôle dans l’univers Marvel. On attendra donc plus d’info avant d’hurler la victoire, mais il semblerait bien que Marvel soit en train de rappeler les troupes pour tenter de sauver son MCU du pétrin dans lequel il s’est emmêlé. Avengers assemble !