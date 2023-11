Le réalisateur de renommée mondiale James Cameron a récemment partagé des informations cruciales sur le troisième opus de sa saga Avatar. Lors d'une conférence avec des producteurs de télévision et de cinéma en Nouvelle-Zélande sur 1News, il a pu donner quelques croustillantes informations...

Avatar 3 pour bientôt ?

Ainsi donc, Cameron a discuté de divers sujets. Notamment les inspirations derrière ses films et les développements récents concernant Avatar 3. Actuellement en phase de post-production, Avatar 3 est prévu pour une sortie en décembre 2025. Cameron a mentionné que cette étape serait particulièrement intense et durerait deux ans. Cette annonce vient après de multiples reports de la date de sortie, initialement prévue pour 2015, mais repoussée à plusieurs reprises en raison de divers facteurs, notamment la pandémie de COVID-19. Cameron semble désormais confiant quant à la sortie du film en décembre 2025. Même si encore une fois, on peut toujours s'attendre au pire. Car pour mémoire, à la base le film était prévu pour décembre 2024...

Quelle intrigue ?

Bien que les détails précis de l'intrigue de Avatar 3 restent non confirmés, la fin d'Avatar : La Voie de l'Eau suggère une intensification du conflit entre les Na'vi et la RDA, cette dernière cherchant à rendre Pandora plus habitable pour les humains. De plus, il a été révélé que Lo'ak, l'un des fils de Jake, serait le narrateur de ce nouvel opus, remplaçant ainsi Jake qui avait assuré la narration précédemment. On peut donc penser au passage à un changement de ton. Ce qui pourrait donner un nouveau souffle.

Le casting verra le retour de Sam Worthington et Zoe Saldaña dans les rôles de Jake et Neytiri, accompagnés de Sigourney Weaver, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss (interprétant respectivement Kiri, Lo’ak et Tuk, les enfants de Jake et Neytiri), et Jack Champion dans le rôle de Spider. Stephen Lang, Kate Winslet, David Thewlis et Michelle Yeoh rejoindront également le casting. Un des principaux défis pour Avatar 3 sera évidemment de maintenir le succès phénoménal de ses prédécesseurs.

La franchise Avatar, estimée à 5,2 milliards de dollars, continue d'être un pilier du cinéma de science-fiction moderne. La grande question qui se pose maintenant est la suivante : le prochain film peut t-il avoir le même succès que les deux autres ? Dur à imaginer. Dans le monde du cinéma, peu de films ont réussi cette prouesse, à l'exception notable de sagas comme Star Wars et Harry Potter. En effet, il est généralement très difficile de maintenir la même intensité et de captiver les spectateurs autour d'une thématique sur de nombreuses années.