James Cameron nous en dit plus sur Avatar 2: La Voie de l'Eau avec en prime de nouvelles images exclusives. Ces clichés s'attardent sur les personnages de Kate Winslet et de Sigourney Weaver.

Attendu le 14 décembre prochain au cinéma, Avatar 2: La Voie de l'Eau fait la une au travers de nouvelles images et informations exclusives du site Empire. Une actualité consacrée aux rôles attribués par le réalisateur James Cameron (Terminator, Abyss...) à Kate Winslet et... Sigourney Weaver. Et oui, surprise !

Un peu de Titanic dans Avatar 2

Dans la couverture exclusive d'Avatar 2: La Voie de l'Eau par Empire Magazine, le personnage de Kate Winslet s'est dévoilé. Elle sera une guerrière Na'Vi, Ronal, cheffe de la tribu Metkayina, qui entrera en guerre pour protéger les siens.

Elle est profondément loyale et un leader intrépide. Elle est forte. C'est une guerrière. Même face à un grand danger, et alors qu'elle attend un bébé, elle rejoint toujours son peuple et se bat pour ce qui lui est le plus cher. Sa famille et leur maison. Kate Winslet via Empire.

Avatar 2: La Voie de l'Eau n'échappera donc pas aux personnages féminins forts, un domaine dans lequel James Cameron est comme un poisson dans l'eau. On pense inévitablement à Sarah Connor (Terminator, Terminator 2: Le Jugement Dernier), à Ripley (Aliens) ou même Neytiri (Zoe Saldana) d'Avatar premier du nom.

L'apparition de Kate Winslet est aussi importante car elle signe les retrouvailles entre le réalisateur et l'actrice. Plus de 20 ans après le cultissime Titanic. Et oui, elle va retourner dans l'eau. Sur le cliché ci-dessous, Ronal s'affiche avec Tonowari, qui est potentiellement un autre chef. Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) lui prête ses traits.

Sigourney Weaver de retour (spoilers !!!)

Si vous n'avez pas vu Avatar, il vaut mieux ne pas aller au-delà dans la lecture.

Après avoir réfléchi à un retour possible de Sigourney Weaver dans Avatar 2: La Voie de l'Eau, James Cameron a trouvé un subterfuge. Celle qui restera à jamais Ellen Ripley s'immiscera dans la peau de Kiri. Un nouveau personnage Na'vi qui n'était pas dans le précédent long-métrage. Qui est-elle ? Ce n'est autre que la fille adoptive adolescente des deux héros Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana). Et c'est une énorme surprise pour plusieurs raisons.

La première, c'est que Sigourney Weaver, le docteur Grace Augustine, est morte dans Avatar des mains du colonel Miles Quaritch (Stephen Lang). La seconde, c'est que l'actrice de 72 ans campera une ado dans le programme Avatar.

Je pense que nous nous souvenons à peu près tous de ce que nous ressentions à l'adolescence. C'est clairement mon cas. Je mesurais environ 1m80 à 11 ans. J'étais fermement convaincue que Kiri se sentirait souvent mal à l'aise. Elle est en quête d'identité. J'étais ravie que Jim (ndlr : James Cameron) me donne ce défi. Sigourney Weaver via Empire.

Un retour en enfance

Pour se conditionner à son rôle, Sigourney Weaver a visiblement passé du temps avec des ados (et ce n'est pas ce qui manque dans cette suite). Selon le réalisateur James Cameron, le challenge a l'air d'avoir été relevé haut la main.