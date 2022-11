Même si James Cameron craint le pire avec Avatar 2, le réalisateur avance et continue de promouvoir cette suite attendue.

Avatar 2 fait le beau en images

Le dernier trailer d'Avatar 2 promettait déjà un spectacle visuel de haut vol, et ce ne sont pas ces quatre nouvelles images qui vont inverser la tendance. Les deux clichés de gauche sur le tweet nous offrent un aperçu de la faune et de la flore aquatique de Pandora. Féru de plongée et d'exploration des plus grands fonds marins, James Cameron accorde une importance toute particulière à l'eau dans ce deuxième film.

La troisième photo montre quant à elle Jake Sully et d'autres Na'vi en train de chevaucher des Grand Leonopteryx. La monture volante qui leur permet de fendre l'air et de passer entre les montagnes flottantes. Enfin dans la dernière, on assiste à une discussion visiblement sérieuse dans une hutte entre différents protagonistes de cette aventure.

Dans cette suite, Jake Sully et Ney'tiri sont devenus parents et seront poussés à aller visiter les divers recoins de Pandora. Mais comme précédemment, les humains vont encore venir gâcher leur tranquillité et déclencher une guerre dont les hommes et femmes bleus se seraient bien passés.