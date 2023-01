Plus rien n'arrête le rouleau compresseur Avatar 2 : La Voie de l'eau qui, chaque jour, brise des records. Le créateur de la franchise révèle son secret principal : la performance capture.

Au cœur des coulisses d'Avatar 2 : La Voie de l'eau

Le réalisateur James Cameron a bel et bien réalisé l'impossible avec Avatar 2 : La Voie de l'eau, et c'est loin d'être fini. En un week-end, cette suite a encore tout fracassé au box-office mondial en dépassant les 1,7 milliard de dollars de recettes avec plus de 10 millions de spectateurs rien que pour la France.

Avec cet amas d'argent, le cinéaste va pouvoir développer les prochains films sereinement.

Il semble que je ne vais pas pouvoir me défiler, je vais devoir réaliser ces autres suites. Je sais ce que je vais dans les six ou sept prochaines années. Nous allons avoir une discussion avec les dirigeants de Disney sur le plan d'action pour Avatar 3 qui est déjà en boîte - nous avons capturé l'ensemble du film, nous sommes actuellement en post-production pour faire opérer la magie de l'image de synthèse. Via The Hollywood Reporter.

La performance capture, c'est le sujet de la vidéo des coulisses d'Avatar 2. Il s'agit d'un procédé qui enregistre les mouvements du corps et du visage des acteurs pour obtenir le résultat le plus réaliste possible. Et dans ce domaine, la suite a encore fait un bond en avant. En dehors de Cameron et son producteur/allié de toujours Jon Landau, les acteurs se confient sur le défi que représente un tel tournage, sans véritable repère, pas même de fond vert.

Il existe différents moyens de créer des personnages en 3D. Ce qui nous intéresse dans la performance capture, c’est l'intégralité de la prestation. Physique, émotionnelle, faciale, les yeux et tout. L’acteur crée l’émotion, le moment, et c’est notre travail de nous assurer que tout ce que l’acteur fait soit préservé dans son personnage en 3D. James Cameron.

Les suites confirmées

Avatar 2 fera t-il aussi bien voire mieux que l'original ? Cela en prend clairement le chemin avec plus d'1,7 milliard de recettes dans le monde entier. À la vitesse où progresse le film, James Cameron finira probablement par occuper le top 3 des plus gros cartons de tous les temps, avec Avatar et Titanic.