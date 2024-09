Une ère se termine dans le monde du manga. Plusieurs des séries-phares de ces dernières années se sont terminées les unes après les autres. La plus récente est bien sûr My Hero Academia. Mais, avant elle, c'est L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) qui a tiré sa révérence après 34 tomes. Mais le manga est toujours bien vivant dans le cœur des fans. C'est pourquoi, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du premier tome, le 9 septembre 2009, un projet secret vient d'être dévoilé.

Un projet pensé pour les fans de L'Attaque des Titans

Fin août, c'est l'auteur Hajime Isayama qui fêtait son anniversaire. Mais ce qu'on n'imaginait pas alors, c'est que le mangaka reprenne du service pour L'Attaque des Titans... pour une initiative qui devrait faire plaisir aux fans. Celle-ci vient d'être révélée aujourd'hui, pour célébrer les 15 ans de la sortie du premier tome.

Quand l'annonce d'une révélation prochaine a été faite, les fans craignaient à un énième sondage de popularité, à l'instar de MHA. Certes, le projet n'est pas exceptionnelle, mais elle s'adresse tout particulièrement aux aficionados du manga et de l'anime. Il s'agit d'un numéro spécial du Bessatsu Shōnen, le magazine de pré-publication dans lequel est paru SNK ces 15 dernières années.

Certes, ce numéro contiendra bien un concours de popularité sur les personnages. Mais, ce sera aussi et surtout l'occasion de lire de revenir sur différents aspects du manga sur des dizaines de pages. Une couverture exclusive sera d'ailleurs dessinée par Isayama lui-même. Ce numéro dédié à L'Attaque des Titans est prévu pour le 6 novembre 2024 au Japon.

2018/9

2021/5

2023/12 Anciennes couvertures du Bessatsu Shōnen Magazine.

Cette devrait beaucoup plaire aux fans les plus mordus de L'Attaque des Titans. Il sera bien sûr possible de faire importer ledit numéro de novembre en France. Qui plus est, cette annonce montre, une fois de plus, que l'enthousiasme autour de l'œuvre d'Isayama n'est pas mort. Après l'exportation de la comédie musicale officielle du Japon vers les États-Unis, un film rejouant la fin de l'anime a également été confirmé. Attendez-vous à entendre parler de SNK pendant encore un bon moment.

Source : Gaak.